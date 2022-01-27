27 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Salih Tuna Bu nasıl tezgâh?
SALİH TUNA
Bu nasıl tezgâh?

Bu nasıl tezgâh?

27.01.2022, Perşembe
Azgın azınlığın içinde bile "Devleti temsil makamına 'ahır', devletin başına / cumhurbaşkanına / başkumandana 'öküz' demekte ne var?" diyeni görmedim.
Belki tozutanlar vardır ama ben rastlamadım.
Haliyle, aynı hakaret suçunu tekrar işlediği için tutuklanan Sedef Kabaş'ı savunan arkadaşlar, "düşünce ve ifade özgürlüğünü" öne sürüyorlar.
Peki, mahut hakaretleri düşünce ve ifade özgürlüğü içinde görüyorlar mı?
Hayır.
Görmüş olsalardı, karartmaya çalışmazlardı.
Demek ki hakaret etmeyi doğru bulmuyorlar veya kamuoyunun doğru bulmayacağını hesaba katıyorlar.
Bu bile iyidir, umut vericidir.
En azından hakarete "ilkesel" olarak karşı çıkmanın göstergesidir.

***

Keşke yargı bağımsızlığı üzerinden hükümeti eleştirenler de biraz ilkeli olabilseler.
Mesela, Türkiye'deki yargı kararlarının ardından parmak sallayan ABD'ye de "yargı bağımsızlığını" hatırlatsalar.
Tam aksine, seviniyorlar.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Sedef Kabaş'ın tutuklanmasından ötürü "hayal kırıklığına" uğradıklarını söyleyince yine çok mutlu oldular.
İçlerinden bir kişi çıkıp da...
İlhan Selçuk'lar sorguya çekilirken, Erol Manisalı'lar, Nedim Şener'ler, Emin Gürses'ler tutuklanırken "ifade özgürlüğünü" neden bir kez olsun ağzınıza almadınız demedi.
Doğrusunu isterseniz, ABD'nin "hayal kırıklığının" artık önemi yok.
Ona bakarsanız, 15 Temmuz'da onca insanı katleden örgüte hâlâ yardım ve yataklık yapmaktan, güney sınırlarımızda terör devleti kurulması için malum terör örgütlerine binlerce TIR silah yardımı yapmalarına kadar bizim de çok "hayal kırıklığımız" var.
Yanlış anlaşılmasın, "hayal kırıklığımız var" dediğim, lafın gelişi.
Yoksa kış kışlığını, ABD de ABD'liğini yapacak.

***

İllaki "hayal kırıklığından" dem vuracak olursam, muhalefet eşrafının ABD ve İngiliz büyükelçileriyle görüşme yarışını anabilirim.
Akşener daha geçenlerde ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bilmem kaçıncı sır görüşmesini yapmıştı. Akşener'in yüzünde "Rabbi Yessir" gördüğü İmamoğlu da geçen gün (millet karda kıyamette yardım beklerken) İngiltere Büyükelçisi'yle yemekte yakalandı.
Hayır, yakalandıklarında mahcup falan da olmuyorlar. En kötüsü de bu ya, bahsi diğer.
Sevgili Kılıçdaroğlu da bunlarla görüşe görüşe "eski deliklerden yeni bakışlar" atmaya başladı. Sanki onca şey yaşanmamış gibi, "Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer" mavalı okuyor hâlâ.
Diyarbakır tezgâh tabii; ABD tezgâhının kamuflajı.
Diyarbakır çok umurlarındaydı sanki...
Uzun lafın kısası, dünya sisteminin patronu ABD'nin onaylamadığı "demokrasinin" geçeceği hiçbir yol yoktur.
ABD onaylı demokrasinin de ne olduğunu parçalanmış Irak'ta hepimiz gördük.
İmdi soralım:
Yüz binlerce Iraklı çocuğun ilaç ambargosuyla ölümüne neden olan "demokrasi", Irak'a hangi yollardan geçerek girdi?
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Bunu başkan yapsınlar da... 26.01.2022 Çarşamba
Oh be kriz çözüldü 22.01.2022 Cumartesi
‘Ekonomiye çığlık attırın’ 20.01.2022 Perşembe
Salih Tuna sen akıllanmayacaksın 19.01.2022 Çarşamba
Aylak ekonomistlerimizi ihraç mı etsek 18.01.2022 Salı
Mantık hak getire 15.01.2022 Cumartesi
Ölümün işaret ettiği 13.01.2022 Perşembe
Artırılmış eşeklik 11.01.2022 Salı
Yakmayalım da besleyelim mi? 08.01.2022 Cumartesi
Canım muhaliflerime müjde 05.01.2022 Çarşamba
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA