Gençlerin ahlakını bozmakla suçlandığı için idama mahkûm edilen"Neden hep gençlerle ülfet edersin?" sorusuna şu cevabı vermiş:"Ben at terbiyecilerinin yaptığını yapıyorum; çünkü onlar terbiye için zinde tayları ele alıyor, yaşlı ve pörsümüş beygirleri değil..."eski bir yazısında bunu aktardıktan sonra, bir görüş etrafında toplanmak konusunda gençlere öncelik tanınmasını hatalı bulduğunu söyler. Bilgi ve ahlak bakımından insanları at, koyun veya herhangi başka bir hayvan imişler gibi algılamanın hatasına dikkat çekerek, "Eğer doğruluk istiyor ve bu isteğimizi başkalarıyla paylaşma gereği duyuyorsak muhatabımızı yaş ve cinsiyet bakımından ayrıma tâbi tutmanın ne anlamı var?.." der.bununla da kalmaz."Sokrates 'Gençlerle ilgilenmekle günden güne gençleşiyorum' deseydi daha mantıklı bir cevap vermiş olurdu" kanaatini dillendirir.ifadesine dikkat isterim.Hiçbir hayvan zamanla gençleşmez. Çünkü "gençleşmek" ahlak ve duruşla alakalıdır.ustamız da insanların değil ancak hayvanların yaşına bakılacağı düşüncesindeydi.

Benim gözümdehep gençti. Daha doğrusu yaşadığısürece her geçen gün gençleşiyordu.da öyle.Onlar ki ilk günkü dava aşkıyla yaşadılar, zerre miskali yalpalamadılar. Onlar ki verdikleri söze hep sadık kaldılar, ayaklarını sabit tutma dirayeti gösterdiler. Onlar ki hiçbir zaman gevşemediler.Hep genç kalmayı başardılar.Onun için, mesela,'un vefatı bir "gençlikölümü" gibi yüreğimizi dağladı.1980 öncesi Türkiye'deki en önemli gençlik hareketlerinden biri olanmensuplarının 20 Kasım Cumartesi günü Bursa Kozluören Köyü'nde "Büyük Akıncılar Buluşması" adı altında yeniden bir araya geldiği toplantıya katıldığımda bunları düşündüm.Toplantıyı organize eden Fatih Akıncılarının Onursal Başkanıbaşta olmak üzere çoğu 60'lı yaşlardaydı ama tamamına yakını gençti.Lütfettiler, davet ettiler, "Şeref Belgesi" takdim ederek onurlandırdılar. Bu buluşmayı geleneksel hale getireceklerinin de müjdesini verdiler.Toplantıyada coşkuyla alkışlanan birmesaj gönderdi. Özetleyerek paylaşmakisterim:"Kelimeyi şehadeti yaşamak ve yaşatmak şuuruyla kurulan Akıncılar Hareketi, bu milletin topundan, tüfeğinden, kalabalıklarından çok daha değerli olan bir gücünün; imanlı, inançlı, cesur gençliğinin adıydı... Akıncılar Hareketi, faaliyete geçtiği ilk günden itibaren milletimiz tarafından sahiplenilmiş ve 12 Eylül darbesiyle kapatıldığı güne kadar, tarihte eşine az rastlanacak destansı bir mücadeleye imza atmıştır... Ülkemizdeki pek çok hayırlı hizmet gibi bu hareketin de fikir babası rahmetli Erbakan Hocamızdır.Merhum Erbakan Hocamızın,düsturuyla yürüttüğü davanın en önemli, en aksiyoner kolu Akıncılar olmuştur.Hak ve hakikat yolunda verdikleri büyük mücadelede Akıncıların çektikleri çilenin tek bir zerresi bile, hamdolsun, boşa gitmemiştir. Metin Yüksel kardeşimiz başta olmak üzere, hatıraları yüreklerimizde yaşayan aziz şehitlerimizin canları pahasına verdikleri mücadeleyi, onlara layık olabilme umuduyla her alanda sürdürerek bugünlere geldik (...) Sizlerin de, şehidimizin emanetine hürmeten Fatih Akıncıları Derneği çatısı altında 2009 yılından itibaren yeniden sürdürmeye başladığınız çalışmaları takdirle takip ediyorum (...) Rabbim yâr ve yardımcımız olsun temennisiyle, her birinizi muhabbetle kucaklıyorum. Kalın sağlıcakla..."