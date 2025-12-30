Suriye’de kader günü! Lazkiye sokaklarında provokasyon ve kaos: A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada

30 Aralık 2025, Salı

Suriye'de terör örgütü SDG'ye (PKK/YPG) verilen entegrasyon süresinin dolmasına artık sadece saatler kaldı. Şam yönetimi ile örgüt arasındaki pazarlıklar belirsizliğini korurken, Esad'ın kalesi olarak bilinen Lazkiye'de tansiyon zirveye çıktı. Provokatörlerin sokakları savaş alanına çevirdiği, araçların yağmalandığı ve ordunun kışladan indiği stratejik kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bölgedeki can pazarını ve sinsi planı yerinde takip eden A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Lazkiye sokaklarından son durumu aktardı.

ahaber.com.tr
Büşra Arga
30.12.2025 16:25
LAZKİYE'DE TEYAKKUZ: ORDU KIŞLADAN İNDİ

Suriye'nin stratejik liman kenti Lazkiye'de sokaklar uzun namlulu silahlı askerler ve özel harekat polisleri tarafından tutulmuş durumda. Şehirde 8 Aralık'tan bu yana görülmeyen bir askeri hareketlilik hakim. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, sahadaki teyakkuz halini canlı yayında aktardı.

"Suriye'de aslında hareketli günler yaşanıyor. Bir tarafta SDG, bir tarafta da buradaki Aleviler... Şu anda görmüş olduğunuz gibi tekrar uzun namlulu silahları bulunan askerler çarşı merkezinde, kritik noktalarda bulunuyor."

TERÖR ÖRGÜTÜ SDG ŞAM'A ENTEGRE OLACAK MI?

"Şu an bütün askerler kışladan çıkmış durumda. Bütün ordu, özellikle Lazkiye kırsalında ve merkezinde bulunmaya devam ediyor. Güvenlik önlemleri tamamen artırılmış durumda."

SİNSİ PLAN: MEZHEP ÇATIŞMASI KÖRÜKLENİYOR

Bölgede son günlerde yaşanan gerilimin perde arkasında mezhepsel bir kışkırtma olduğuna dikkat çeken Uğur, Zirai Bulvarı üzerinde yaşanan çatışmaları anlattı.

"Dün bulunduğumuz yerde bir taraftan Aleviler geldi, diğer taraftan da 'devrimci' olarak kendilerini adlandıran grup geldi ve tam bu bulvar üzerinde iki taraf birbirine girdi. Bulunduğumuz yerin yüzde 80'i Alevi ve bu noktada toplanmaları aslında bir talimatla gerçekleşmişti. Yurt dışından gönderilen videolarla, yapılan çağrılarla bu yara kaşınmak isteniyor. Şara yönetimi, Alevi-Sünni çatışmasının yaşanmaması için hassas davranmaya çalışıyor ancak bu yarayı kaşımak isteyenler var."

SOKAKLAR SAVAŞ ALANI: YAĞMA VE TALAN

Lazkiye'nin Cumhuriyet Caddesi'nde provokatörlerin neden olduğu yıkımın izleri hala taze. Sivil araçların hedef alındığı ve iş yerlerinin talan edildiği görüntüler dehşetin boyutunu gözler önüne seriyor:

"Saldırganlar cadde boyunca park halinde olan araçların camlarını kılıç ve sopalarla kırdılar. Camları kırdıktan sonra içindeki değerli eşyaları ve hatta araçların çalışmaması için akülerini de aldılar. Camlar taşlarla kırılmış; stop lambaları, aynalar... Her şey tuzla buz olmuş durumda. Dün bu caddede iş yerlerine de saldırı yapıldı; eczane tabelaları ve projektör lambaları dahi kırıldı. Şimdi o yangın izleri yıkanarak ve üzerine toprak dökülerek silinmeye çalışılıyor."

10 MART MUTABAKATI ÇIKMAZDA: 9 AYDIR ADIM ATILMADI

Şam yönetiminin terör örgütü SDG'ye tanıdığı 10 Mart Mutabakatı'nın detaylarına değinen Halil İbrahim Uğur, örgütün oyalama taktiği izlediğine dikkat çekti.

"10 Mart mutabakatında Şara yönetimi Suriye'de yeni, beyaz, boş bir sayfa açmıştı. Bütün insanların, bütün inanışların ve etnik kimliklerin özgür olacağı noktasında bir mutabakatın altına imza atılmıştı. Ancak aradan 9 ay geçti ve SDG yönetimi şu ana kadar herhangi bir gelişmeye imza atmadı. Şam yönetimi, yıl sonundan itibaren SDG'nin devlete biat etmesi noktasında beklenti içindeyken, örgüt herhangi bir adım atmış değil."

TÜRKİYE İÇİN KRİTİK EŞİK: "ESAD'IN KALESİNDE AĞIR BİLANÇO"

A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Suriye'deki bu gerilimin Türkiye'nin sınır güvenliği ve "Terörsüz Türkiye" vizyonu için hayati önem taşıdığını vurguladı.

"Lazkiye, Esad'ın kalesiydi. 'Her yer düşer ama Lazkiye düşmez' düşüncesi vardı ama ilk düşenlerden bir tanesi burası oldu. Son iki güne baktığımızda bu alanda 9 polis hayatını kaybetti."

A HABER DÜNYANIN KONUŞTUĞU LAZKİYE'DE!

"Suriye'de yaşanacak en ufak bir çatışma aslında ülkemizi de etkileyen durumlardan bir tanesi. SDG'den gelecek cevap ve Şam'dan atılacak adım, doğrudan bizim bilmemiz gereken hamleler. Bizler de bu süreci kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı ile birlikte takip etmeye devam ediyoruz."