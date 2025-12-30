30 Aralık 2025, Salı
Suriye’de kader günü! Lazkiye sokaklarında provokasyon ve kaos: A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada
Suriye'de terör örgütü SDG'ye (PKK/YPG) verilen entegrasyon süresinin dolmasına artık sadece saatler kaldı. Şam yönetimi ile örgüt arasındaki pazarlıklar belirsizliğini korurken, Esad'ın kalesi olarak bilinen Lazkiye'de tansiyon zirveye çıktı. Provokatörlerin sokakları savaş alanına çevirdiği, araçların yağmalandığı ve ordunun kışladan indiği stratejik kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bölgedeki can pazarını ve sinsi planı yerinde takip eden A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Lazkiye sokaklarından son durumu aktardı.
Giriş Tarihi: 30.12.2025 16:25