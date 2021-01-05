Ahmaklar isteseler de hesap yapamazlar. Hoş yapsalar da en fazla "planı" ele verirler.

Yani, kulak mesafesinde oldukları çevreleri farkında olmadan "faş" etmiş olurlar.

CHP yandaşı "bağımsız" bir gazeteci var. Bir ara CHP aday adayı da olmuştu. (Bunların bağımsızlığı bu kadar. Zaten daha az bağımsız olanları Balbay'dan Yarkadaş'a kadar CHP milletvekili oldu.)

İş bu gazeteci geçen gün Erdoğan'ın gitmesi için "Askeri başarısızlık elde etmesi" gerektiğini söyledi.

Yani, müstevliler Türkiye'yi askeri hezimete uğratırlarsa Erdoğan gider!

Hülasa düşman vuracak, "Biden muhalefeti" kazanacak!

Sayın Erdoğan'ın alaşağı edilme ihtimalleri arasında ("korkunç" nitelemesiyle de olsa) "askeri başarısızlığı" saymak, müstevlilere davetiye çıkarmaktan başka bir şey değildir.

Hiçbir yurtsever "askeri başarısızlıktan" dem vurarak kendi ülkesinin cumhurbaşkanının gideceğini söylemez. Tam aksine, böylesi bir durumda muhalefetiyle iktidarıyla tek yumruk olacağını ilan eder. Gelgelelim, CHP'li "bağımsız" gazetecinin mahut lakırdısı münferit değildir. Biliyorsunuz, Akdeniz'de bayrak gösteren yani "Burası Türk toprağıdır" diyen ticari gemimize uluslararası hukuku hiçe sayarak yapılan korsan saldırının fotoğraflarını servis etmekle Erdoğan hükümetini de aşağılamaya çalışmışlardı. Mahut saldırının ABD'ye rağmen yapıldığını aklı başında kimse iddia etmez değil mi?

Peki, "Biden muhalefeti" kimden "demokratik" yardım istemişti?

Demokrasi getirmek kamuflajıyla Irak'ı işgal edenlerden değil mi? Ki o işgalci devletin Akdeniz'deki Nemesis ve Noble Diba tatbikatlarıyla hangi ülkeyi hedefe koyduğu herkesin malumu.

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ŞARTLAR MÜSAİT OLUNCAYA KADAR



Söz konusu CHP'li "bağımsız" gazeteci Erdoğan'ın gitme ihtimalleri arasında "darbeden" de söz etmiş.

Lakin darbeden pek umudu yok!

Günümüz koşullarında darbe yapabilecek kabiliyetin olmadığının altını hayıflanırcasına çiziyor... "Menderes erken seçim yapsaydı 27 Mayıs olmazdı" diyen emekli Orgeneral İlker Başbuğ hem daha zeki, hem daha usturuplu.

Şartlar müsait olunca darbe kaçınılmaz olur demeye getiriyor hâlâ. (Çoğunlukçuluğa karşı "çoğulculuğu" savunacak kadar da "demokratik" hassasiyet sahibi ha, bir de olmasa ne diyecekti acaba?) Sizin anlayacağınız, erken seçim dayatmasına boyun eğilmediği takdirde sokak hareketleri marifetiyle arzı endam edecek kaosun ardından "darbe" mukadderatımız olacak!

Zaten...

"Orta kademe askerlerin komutanlardan rahatsız olduğunu" iddia eden RAND Corporation'ın Pentagon için hazırladığı oldukça hacimli raporda askeri müdahale koşullarından söz edilmişti.

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AGÂH OLALIM...



FETÖ tasfiyelerinden hareketle darbenin imkânsız olduğunu söyleyenlerin unuttukları bir şey var: Bu ülkede "Fetötürkçüler" olduğu kadar "Natotürkçüler" de var!

Sayın Erdoğan'ın gitme ihtimali mevzubahis olduğunda aralarında zerre fark kalmaz.

Merhum Soner Polat gibi ABD emperyalizmine karşı çıkan "Atatürkçüler" ile bu "Natotükçüleri" karıştırmayın...

TSK'nın başındayken "silahlı terör örgütü kurmak" gibi rezil bir iddiayla eline kelepçe vuran FETÖ'nün elebaşına yardım ve yataklık etmeye devam eden ABD'ye karşı İlker Başbuğ'un tek bir cümlesini duydunuz mu peki?

İlginçtir... Temmuz 2008'de Ergenekon soruşturmasında adı geçen askerlerin askeri mahkemelerde yargılanmasını talep eden dönemin Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin'in ısrarlı talepleri nedeniyle garnizonda oylama yaparak 3'e 2 neticesinde askerleri FETÖ yargısına yani Zekeriya Öz'lere teslim eden de Sayın İlker Başbuğ'dan başkası değildi...

Hep söylüyorum: 15 Temmuz öncesi hedefledikleri sosyoloji hangi nefret diliyle malul hale getirilmişse bugün de aynısı, hatta daha fazlası gerçekleştirildi. Yani, "darbenin sivil ayağı" tahkim edilmiş vaziyettedir!

Peki geriye ne kaldı?