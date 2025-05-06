Bugün daha önce pek çok kez değindiğimiz sanal dünyadaki tehlikeleri bir kez daha gündeme getirmeye çalışacağız. Aslında çok tehlikeli bir duruma gelen bu konunun her gün konuşulması gündemde tutulması gerekiyor. Neden mi? Çünkü çocukların hedef alındığı bir mecradan bahsediyoruz. Özellikle dolandırıcıların tek hedefi ya da maddi kazanç sağlamak için umut bağladığı yer olmuş sosyal medya.

Peki bu sanal zorbalık nasıl yapılıyor? Aslında birçok yöntemi var. En çok kullanılan yöntemlerin başında çocukların başka bilgisayar ya da cep telefonlarından birbirlerini tanımamasına rağmen bağlanabildikleri ortak oyunlar. Dolandırıcılar bu oyunlarda kendileri de çocuk gibi hareket ederek, diğer oyuncular arasında güven kazanıyor. Bilgisayarda oyun arkadaşlığı gibi görünen bu süreç ilerledikçe ailenin kişisel verilerinin ele geçirilmesine kadar bile uzanabilecek tehlikeler ortaya çıkıyor. Yapılması gereken ne peki? Çocuğunuzun bu tür oyun odalarında tanımadığı kişilerle sesli ya da görüntülü oyun oynamasına kesinlikle izin vermeyin.

Bir başka dolandırıcılık yöntemi de yine cep telefonu ve bilgisayarlar üzerinden gönderilen sahte linkler. Dolandırıcıların hedefinde çocuk varsa bunu oyun linki olarak gönderiyorlar. Yetişkinler için ise son günlerde en çok sahte banka linkleri gönderilerek bu dolandırıcılık yapılmaya çalışılıyor. Birkaç örnek vermek gerekirse "bankanızdan şu kadar kredi kullanıma hazır", "promosyon limitiniz şu kadar arttırıldı" ya da "şu kadar para hediye kazanmak ister misiniz?" şeklinde sahte linkler cep telefonu üzerinden gönderiliyor. Gelen bu mesajları cazip gören birçok kullanıcı maalesef bu tuzağa düşebiliyor. Önceden kendini Savcı ya da polis olarak tanıtan dolandırıcılar bu numaraları basında çıkan haberlerle bayatlayınca bu kez sahte linklerle kendilerine yeni kurbanlar aramaya başladı. Sahte linkleri tıklayınca ne oluyor derseniz? Ya telefonunuza virüs yükleniyor ve tamamen kontrol sizin elinizden gidiyor. Ya da açtığınız linkte adım adım işlemler yaptırılarak banka hesap bilgileriniz ele geçirilebiliyor.

Yapılması gereken hiçbir linke tıklamayın doğrudan silin. Bu tür işlemleri banka şubenizden direk yapabilirsiniz. Bir diğer seçenek ise mobil bankacılık üzerinden işlemlerinizi takip edebilirsiniz.

Biz yine konumuzun başına dönecek olursak, sosyal medyada açık hedef halinde olan çocukların korunması için aileler tarafından amasız fakatsız tedbirler alınmalı. Dolandırıcılık tehlikesi olmasa bile çocuğun sosyal gelişimi. eğitim hayatındaki başarı çizgisi için gerektiği kadar sosyal medya kullanımına izin verilmeli. Şunu da belirtmemiz gerekiyor, Meydan bu dolandırıcılara bırakılmış değil tabi ki de. Emniyet genel Müdürlüğü bünyesinde sanal devriye ekipleri 7/24 sosyal medyada devriye geziyor. Şüpheli hesaplar inceleniyor. Gelen şikayetler değerlendirilip yasal çerçeve içerisinde incelemeler yapılıyor.