ÖMER ÜRÜNDÜL

Galatasaray maçı havasındaydı!

Fenerbahçeli futbolcular Danimarka'da aldıkları ağır hafta içi yenilgisini unutturmak için doğal olarak cuma sabahından itibaren Sivas maçına odaklandılar. Bu maç, içinde bulunulan şartlar gereği Galatasaray derbisi gibi hissedilecekti. Fenerbahçe yüksek tempolu ve presli bir ilk yarı sergiledi. Bilhassa ilk 20 dakika takımda üst düzey bir hırs vardı. Kısa sürede 2 gol kaçtı, ardından da Tadic-Szymanski iş birliğiyle kaliteli bir golle skor avantajı sağlandı. Devre sonunda da İrfan Can alışılmış uzak mesafeli güzel gollerinden birini attı ve farkı ikiye çıkardı. İkinci devre başında Sivas baskısı vardı, kısa sürede de fark bire indi. Sonra Fenerbahçe cephesinde bir sıkıntı başladı. İlk yarıdaki tempodan dolayı bir yorgunluk görülmeye başlandı. Ama 3. gol takımı rahatlatırken Sivas'ın da direncini tamamen bitirdi ve Fenerbahçe 4 gollü bir galibiyetle hafta içindeki büyük moral bozukluğunu seyircisiyle bütünleştirip atlatmış oldu. Dün geceki bireysel performanslara baktığımızda fizik açıdan düşüş yaşayan yıldız oyuncularda aşırı motivasyonla bir enerji yüksekliği görüldü. Fred henüz tam olarak hazır değil, onun için İsmail Kartal onu yıpratmadan oyundan aldı. Dün en çok İrfan Can ile Crespo'yu beğendim. Şimdi Fenerbahçe haftaya çok önemli bir derbi deplasmanına gidecek. Oradaki mücadele ve sonuç çok önemli. Tam bir kritik sınav maçı. Sivasspor farklı kaybetti. Ama dün yaralı rakibinin hırsı karşısında yapabileceği fazla bir şey yoktu.

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