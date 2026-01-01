Viral Galeri Viral Tıkla 13 isim cep telefonu şifrelerini verdi! Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında flaş gelişme

13 isim cep telefonu şifrelerini verdi! Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında flaş gelişme

Uyuşturucu ve fuhuşa yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı. Soruşturmada, Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi, Suma Han'ın sahibi Cengiz Can Atasoy ile Kütüphane'nin işletmecisi Yılmaz Efe de yer aldı. Şüphelilerden 13'ünün cep telefonu şifrelerini savcılıkla paylaştığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 01.01.2026 12:45
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında geçtiğimiz günler hem 34 mekana operasyon düzenlenmiş hem de 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Savcılık ifade işlemlerinin ardından Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi, Suma Han adlı gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy, Kütüphane adlı gece kulübünün işletmecisi Yılmaz Efe, fenomen Rabia Karaca, işletmeci Yasin Burak Becek, Ömer Can Kılınç, işletmeci Cihan Güler, avukat Burak Güngörmedi ve Resul Arslan olmak üzere 12 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sosyal medya fenomenleri Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz, modacı Rabia Yaman ve Emrah Gencer ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI BİRER "MASKE"

Savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısında, soruşturma kapsamında toplumun genel ahlakının ve toplum yapısı ile aile düzeninin korunması amacıyla soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Uzun süre yapılan çalışmalar neticesinde, toplanan deliller üzerine operasyon aşamasına geçildiği, soruşturmalar ayrıntılı bir şekilde devam ettiği sevk yazısında belirtildi.

Sevk yazısında özellikle şüphelilerin sosyal medya platformlarında yapılan çalışmalarda sözde influencer, tanınmış kişi gibi adlar ile tespit edilen şüphelilerin, sosyal medya paylaşımlarının ve yaşantılarının bir takım suçları gizlemek veya suç işleme amacına hizmet etmek olduğu tespiti yer aldı.

