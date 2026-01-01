Viral
13 isim cep telefonu şifrelerini verdi! Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında flaş gelişme
Uyuşturucu ve fuhuşa yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı. Soruşturmada, Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi, Suma Han'ın sahibi Cengiz Can Atasoy ile Kütüphane'nin işletmecisi Yılmaz Efe de yer aldı. Şüphelilerden 13'ünün cep telefonu şifrelerini savcılıkla paylaştığı belirtildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.01.2026 12:45