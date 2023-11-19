ÖMER ÜRÜNDÜL

Montella takımın çehresini değiştirdi

İtalyan teknik adam Montella'yı Adana'ya getirdiği için Sayın Murat Sancak'a teşekkür ediyorum. Milli Takım'ı Montella'ya emanet eden TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'yi kutluyorum. Akdenizli Montella Milli Takım'ın çehresini değiştirdi, izleyenlerin keyif aldığı, oyuncuların mutlu olduğu bir takım yarattı. Düşünün Berlin'de Almanların evinde Almanya Milli Takımı'na karşı değişik bir ilk 11'le çıktık. Yusuf Yazıcı, Ozan Kabak, 18 yaşındaki Kenan Yıldız, kalede hâlâ forma giymemiş Altay'ı Montella cesaretle sahaya sürdü. Montella oyuncuları zihinsel olarak mükemmel motive etmiş olacak ki; sahada Almanlara sahayı dar eden, önde baskı yapan, nefes aldırmayan bir Milli Takım izledik. Almanları kalelerine hapsettik, etkili ataklar yaptık. Hazırlık maçı olmasına rağmen Milli Takım olarak Almanların canını yakan büyük bir futbol oynadık. Ferdi ve Kenan ile iki güzel gol attık. Ferdi'nin golünde Abdülkerim'in mühendis biçimi uzun pası mükemmeldi. Ferdi'nin de önce topu kontrol edişi ardından attığı gol şutu alkış aldı. Abdülkerim savunmada hatasız oynarken Okan Buruk'a da "Benim yerimi değiştirme" mesajını yolladı. Yusuf Sarı'nın penaltı golünden sonra tüm futbolcuların Montella'ya koşup oluşturdukları sevgi yumağının fotoğrafının alt yazısı şöyleydi: "İyiki geldin Montella. Bizi kendimize getirdin. Özgüvenimizi toplamamızı sağladın. Hep birlikte seninle büyük başarılara imza atacağız. Bekle bizi Almanya" Berlin'de tribünlerdeki coşkuya ve müthiş desteğe bakınca Almanya'da haziran ayında başlayacak EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Türkiye'nin turnuvası olacak.

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