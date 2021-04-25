ÖMER ÜRÜNDÜL

Büyük fark kaçtı

Eğer Galatasaray'a karşı geçen haftaki Trabzonspor örneğinde olduğu gibi, temaslı takım presi yapamazsanız oyunu teslim edersiniz. Antalya-spor'un alışılmış iyi yerleşimli bir alan daraltan kurgusu var. Ama bunu çok geride kuruyorlar. Bu da tam Galatasaray'ın istediği ortamdı. Çabuk paslarla oyunu ilk 45 dakika tamamen karşı alana yıktılar. O kadar yoğun bir baskıydı ki Donk ve Marcao dahi bu ataklara katılıyordu. Beklenenin de üzerinde çok sayıda pozisyon üretildi. Birinde Emre arka direkte boş kale yerine kafayı auta vurdu. Diğerlerini ise Boffin kurtardı. İkinci devre Galatasaray'ın baskısı arttı. Çünkü rakip ileriye çıkamayıp sahayı genişletemeyince Galatasaray'da yorgunluk belirtileri olmadı. Her atak gol kokuyordu. Podolski'nin de kırmızı kartından sonra Fatih Terim yerinde bir hamle ile Mohamed ve Arda'yı oyuna aldı.

En sonunda da ilk bulduğu fırsatta direğe takılan Mohamed ikincisinde golünü attı. Galatasaray sonuçta üç puanı hanesine doyurucu bir futbol sergileyerek yazdırdı. Gedson Fernandes ve Etebo iyi çalıştılar. Belki goller kaçırdı ama ben Halil'i yine çok beğendim. Futbolumuza iyi bir santrfor geliyor. Ben her zaman Fatih Terim niye Ömer Bayram'dan çok az faydalanıyor diye düşünürüm. Dün de Ömer'den bilhassa ilk yarıda çok önemli katkılar geldi.

Ersun Yanal'a fazla yüklenmemek lazım. Zaten dar bir kadro var. Çok önemli de 4 tane eksiği vardı, iki tane de sakat verdi maç içinde... Ama kendisine bir eleştirim var; fizik gücü tükenmiş Orgill'i niye oynatıyorsun? Bir tane genç koy çok daha iyi. Zaten Podolski kırmızı gördükten sonra Antalya 9 kişi oynadı. Eğer müthiş bir Boffin performansı ve başta Naldo olmak üzere 4 kişinin yürekten mücadelesi olmasa dün gece ikinci bir Hatay faciası yaşarlardı.

Mete Kalkavan benim inandığım bir hakemdir. Ama bugüne kadar taktir haklarını bir büyük takım lehine bu kadar çok kullandığını görmemiştim.

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