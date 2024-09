BM’den geriye kalan: ‘Bir lider! Bir de çaresiz adam!’

O fotoğrafı hatırlıyorsunuz değil mi? Temmuz 2023, NATO Zirvesi, Vilnius/Litvanya... Liderler, aile fotoğrafı çektirmek için bir arada, sohbet ediyorlar. Ama bir yalnız adam, kısa süre sonra fark ediliyor. Öylece, ayakta duruyor. Kendisine ve ülkesine sahip çıktığını söyleyenler orada ama o yapayalnız...

23 Eylül 2024 Salı, akşam saatleri... BM'nin tam karşısındaki Türkevi Binası'nın önü yine hareketli. Ancak standart güvenlik önlemleri biraz daha takviye ediliyor. BM kampüsünden hayli ışıklı bir konvoy hareket ediyor. Aslında yürüme mesafesindeki görüşmeye süper korumayla ve zırhlı araçla getirilen adam zayıflamış ve çökmüş görünüyor...

İşte o an...

ABD'nin efsanevi Dışişleri Bakanı H. Kissinger'ın o tarihi sözü akla geliyor:

"ABD'nin düşmanı olmak tehlikeli olabilir ama ABD'nin dostu olmak ölümcüldür!"

İroni ile bezeli bu tespit, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Oleksandroviç Zelenski'ye neredeyse birebir uyuyor!

NATO ve AB üyeliği vaadiyle heveslendirilen, Batı bloku adına Rusya ile savaştırılan, büyük yıkım yaşatılan bir ülkeden söz ediyoruz. Savaşın bitirilmesi iradesi bile kendi elinde olmayan, sürekli silah desteği isteyen, günün sonunda parçası koparılmış Ukrayna'ya razı olacak bir devlet başkanı var karşımızda...

Sonrası da malum...

Yeniden inşa faaliyeti adı altında borçlandırılan, kaynakları ipotek altına alınmış, sözde bağımsız bir devlet!

Ve bütün bunları düşünürken daha birkaç saat önce BM Genel Kurulu misafir locasından dinlediğimiz kürsüdeki liderin ve temsil ettiği devletin önemi bir kez daha teyit ediliyor.

Tam da bu nedenle yazımı Erdoğan'ın, 30 Ağustos 2024'te Külliye'de yaptığı konuşmanın en çarpıcı bölümüyle bitirmek istiyorum:

"Milletlerin hayatında ekonomik sıkıntılar olur. Siyasette tansiyon, zaman zaman yükselebilir. Toplum kesimleri arasında anlaşmazlık yaşanabilir... Ne gelip geçici ekonomik zorlukların ne günlük siyasetteki tartışmaların ne de bölgemizde çıkan gerilimlerin hiçbiri bize kalıcı zarar veremez. Millet ve devlet olarak bunların hepsine bir şekilde çözüm buluruz ama iç kalemizde bir gedik açılırsa bunu toparlamak son derece maliyetli ve meşakkatli olacaktır. Böyle bir durumda hepimiz kaybederiz! Milletini seven, memleketini seven, kendini bu topraklara ait hisseden hiç kimsenin 'kaybet-kaybet' denklemine fırsat vermeyeceğine inanıyorum."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın