nasip ediyor, bir yeni yıla daha giriyoruz. Elbette, geçen gün ömürden gidiyor ama hayat gailesi içinde işin özüne tam odaklanamıyoruz. 2023 yılının sağlıklı, huzurlu, bereketli ve başarılı bir yıl olmasını temenni ediyorum. 100. yılında da hakiki manada demokrasi ile taçlandırılması çabası süren Cumhuriyetimiz, hepimizin değerler bütününü çatısı altında barındırıyor. Cumhuriyetin kuruluş felsefesindeki iradenin, ortak paydamız olarak güçlendirilmesi zaruretinin altını çizerek, bu yıla damgasını vuran 10 önemli olayı sıralamak istiyorum. Zira bu kronolojik anlatım bile dünden bugüne, bugünden yarına yolculuğumuzun kilometre taşlarını oluşturuyor. İşte, benim listem:. 6'lı Masa'nın ilk kez toplanması. (CHP, İP, SP, DP, Deva, GP). Rusya'nın, Ukrayna'yı işgali ve 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan küresel nizamın kökünden sarsılması.. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un, 14 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği Ankara ziyareti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile verdiği fotoğraf.. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete girmesi.. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüşmesi ve Türkiye- Ermenistan normalleşme sürecinin teyidi.. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ile dünya gıda krizini önleyen Tahıl Koridoru Anlaşması'nın İstanbul'da imzalanması.. Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamada 41 madencinin şehit olması ve olayın kapsamlı soruşturulması.. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın,açıklaması ve toplumun tamamınayapması.. Bir akıllı cihaz üretim devrimi olan TOGG'un Gemlik Kampüsü'nün açılması.. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ilk etapta 2 milyon 250 bin vatandaşı ilgilendiren 23 yıllık EYT sorununun çözüleceğini ilân etmesi.Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının savaş ortamında ilk kez Antalya'da bir araya gelmesi.TSK tarafından Irak'ın kuzeyini terörden arındıracak Pençe-Kilit Operasyonu'nun başlatılması.Turkey yerineadının BM'de tescillenmesi.Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında KKTC'nin tanınması çağrısında bulunması.Türkiye'nin 1., dünyanın 5. en yüksek gövdeli enerji tesisi Yusufeli Barajı ve HES'in açılışı.İnsansız savaş uçağımız'nın test uçuşunu başarıyla tamamlaması.Karadeniz'deki doğalgaz rezervinin 710 milyar metreküpe çıktığının müjdelenmesi.Türkiye ve Suriye savunma bakanları ile istihbarat başkanlarının 11 yıl aradan sonra ilk kez Moskova'da bir araya gelmesi.