Bilgi kirliliği ile... Sahte sosyal medya hesaplarıyla... Psikolojik harekât yöntemleri ile... Algı operasyonları ile... İtibar suikastı ile... Kişi veya hedef odaklı algoritmalarla... Yapay zekâya dayalı sanal kurgularla hukuk sınırları içinde ve yeni araçlarla mücadele edilmeli mi?Elbette,Peki,Kuşkusuzİğdiş edilmiş her türden bilgi şayet toplumun davranışlarını ve/veya kararlarını bozuyor, kamu düzeninin işleyişini, barış içinde bir arada yaşama şartlarını temelden sarsıyorsa buradatehlikeli bir durumdan bahsediliyor demektir. Nefessiz bırakılan demokrasi, kökünden beslendiği fikir ve ifade özgürlüğü ile birlikte komaya girerse, orada bambaşka bir sistemden söz edilir! Ki o noktada da iş, işten geçmiş olur!Profesyonel küresel şirketlerin, lidersiz ve devletsiz evrensel toplum yaratma, kimlikleri, cinsiyetleri, kültürleri, inançları ve değerleri rafa kaldırma ve nihai aşamada bir potada eritip formatlama iddiası, bugün için komplo teorisi falan değildir.Çarpıtılmış, eğilip bükülmüş bilgilerle kitleleri şoklayan, sevk ve idare edilecek noktaya götüren, örtülü amaçlara hizmet edendijital ağlarda at koşturamamalı!

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Halen TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeyi bekleyenadeta birYani iç içe geçen birden farklı unsurlardan oluşuyor. Ve herhangi bir bölümüne ilişkin kaygı beyanına ya da düzeltme gereğine fırsat vermeyecek türde domino tarzı dizilimi içeriyor. Neyse ki hızlıca ele alınması düşünülen teklif gerek önerge hazırlıkları gerekse hukukçu milletvekillerinin sağlayacağı katkılara fırsat tanınması için bir süre daha Meclis'te demlenecek.Teklifin, yazılı ve yerel medyanın gelir kaynaklarını daraltan, internet haberciliğini belli bir regülasyona almaya çalışırken mutlak kontrolü mümkün olamayacak bir alanda yer yer bocalayan yönleri de söz konusu.Ama en mühim yanıBir yandan düzenleme ihtiyacı gözetenöte yandan yaptırım için bir dizi muğlak ifadeyesarılan bu metin, yargıçların da üstesindengeleceği kadar anlaşılır ve sade durmuyor!Basın ve ifade özgürlüğü ölçütünden taşıdığı sakıncalar, metnin meramını anlatırken kullandığı kavramlarda ve bu kavramların birbiri ile bağlantısında adeta kamufle olmuş durumda.Örneğindediğinizdür. Ama cezalandırma mantığını önceliyorsanız dahidaha ağır basan unsur olmalıdır.dediğinizde...ayrımına girilmesi gerekeceği gibi, hakikatle uyumsuzluğun tespiti için kriterler geliştirilmesi muhtelif yargı kararlarına bırakılacaksa hukuki belirsizliğin artması muhtemeldir.diye mesele dalarsanız, özgürlükçüyorumla büyük bir koruma duvarı da bulabilirsiniz,zihniyetiylepek çok beyan ve paylaşımı aynı kefedeyargılayabilirsiniz.Biri çıkıp size...da diyebilir.Bir başkası da çıkıp...diyebilir.Yani,demekten evladır!"