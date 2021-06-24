Yine ve yeniden bir sınama ile karşı karşıyayız. Millet olarak, siyasal ve toplumsal mühendislik faaliyetlerine karşıkazansak da bu tür ataklar mutasyona uğrayarak, karakter değiştirerek tekrar edebiliyor.Belli ki iddia, iftira, itiraf zinciri ile kamuoyualgısı şekillendirilmeye, kişi ve kurumlarınarasına kuşku tohumları ekilmeye çalışılacak.Hattabile birbirine karışacak.Zira pozisyonlar da anlık değişecek. Politikve medyatik uğultunun dozu giderek artacak.Hakiki seslerin duyulması engellenecek.Kuvvetle muhtemel ki ABD-AB-NATO ekseninde güncellenen siyasi kurgu pratiğe dökülecek.diye sorulacak olursa... Bu hususa işaret eden ismin, MHP Genel Başkanıolduğunu belirteyim.Biliyorsunuz, küresel sistemin tasarımcıları bir arayış içinde. Bu kritik geçiş döneminde Türkiye,olmayı reddeden, imkan ve kabiliyetleri ile bölgesel dengeleri belirleyen konumda.Yine hatırlayacağınız üzere, başını ABD'nin çektiği bir blok, herhangi bir planını hayata geçirmek istediğinde, kılıfı her zamanolageldi. Ama ne Irak ve Suriye'ye ne de Libya'ya demokrasi geldi. Aksine, kan ve gözyaşı ile yoğrulmuş, bölünmüş İslam coğrafyasıbırakıldı. Esasen tablo bugün de farklı değil. Fark yaratan nadir örneklerden biri, Türkiye'nin stratejik sahada kat ettiği mesafe ve sisteme karşı takındığıoldu.10 Haziran 2021'de, Birleşik Krallıkile ABDimzaladı.Bu çerçevede demokrasinin ve açıktoplumun savunulması, şeffaflık, hukukunüstünlüğü, sivil toplumun ve bağımsız medyanındesteklenmesi ön plana çıktı!11-13 Haziran 2021 tarihinde iseG-7 Liderler Zirvesi'nde demokrasi, özgürlük,eşitlik, hukukun üstünlüğü ve insanhaklarına saygı vurgusu yapıldı.14 Haziran 2021'de NATOZirvesi'nde, yolsuzlukla mücadeleninönem taşıdığı ifade edilerek, demokrasinindestekleneceği kayıt altına alındı.15 Haziran 2021'de gerçekleşenAB-ABD Zirvesi'nde de demokrasininsahiplenileceği, otoriterliğin her türlü şeklininreddedileceği vurgulandı.Tabii ki bu noktada,sorusu sorulabilir. Elbette demokrasi,insan hak ve özgürlükleri, basın veifade hürriyeti hava ve su kadar gereklidir,titizlikle savunulmalıdır. Ancak bu değerlerin,Türkiye başta olmak üzerehatta hedef ülkelerin istikrarsızlaştırılmasınamanivela yapılması kabul edilemez.Ve maalesef yakın dönem, bu türgirişimlerin acı tecrübeleri ile malûldür.Tam da bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı sonrası İletişim Başkanı'un yaptığı açıklamadaki şu cümleler, hassas önemdedir:Türkiye pek çok sahada olduğu gibi demokratik reformlar konusunda da kendi göbeğini kendisi kesmek, farklı şekillerde tezahür eden dış müdahalelere ve yerli işbirlikçilerine fırsat vermemek durumundadır!