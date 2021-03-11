Siyasetin oldukça dinamik seyrettiği günlerdeyiz. Ankara, her zamankinden daha fazla yorum ve senaryo ile dolu. İşte böyle günlerde bir kenara çekilip süreçlere başka bir gözle bakmakta fayda vardır. Sistemik değerlendirme de gerektiren bu noktada fikri katkı alınabilecek isimlerin başında Cumhurbaşkanı Yardımcısıgeliyor., üslubu ve Cumhurbaşkanının önde olmasını gözetenİşte bu kapsamda görüştüğümüz Sn'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nedair tespitleri, yeni anayasa ihtiyacına dair görüşleri, bizzat Cumhurbaşkanı'a ilişkin gözlemleri ve kritik dış politika gündemine yönelik mesajları bizce çok dikkat çekici idi.CHS'ye çok acımasız yaklaşılıyor. Sistem değişince hemen sonuç alınması beklentisi gelişiyor.doğru değil. Lakin 'in neden olduğu krizleri unutmamak lazım. Ki en son eski Başbakande anlattı. Ekonomik kriz, siyasi kriz, hükümet krizi, Meclis'in çalışmaması, askerin brifingler vermesi! Her şey birbiri içine girmiş ama hiçbir şey çalışmıyor. Maliyeti en az 300 milyar dolar. Çoğunluğun azınlığa, azınlığın zoraki çoğunluğa dönüştürüldüğü bir dönem yaşandı. Bugün Doğu Akdeniz, Suriye, terörle mücadele gibi konularda CHS'nin olmamasınındüşünün. Sistem, bölgedeki tehdit ve fırsatları anında değerlendirip müdahale şansı veriyor.CHS'yle ilgili eleştirilerin yüzde 95'inden fazlası uygulamadan kaynaklanıyor., eski sistemin alışkanlıkları ile yeni sistemi uygulamaktan kaynaklı sorunlar., 'Yani bir daire başkanı, 'sözünü ediyor. Biz bunu tercih etmedik ve inisiyatif almayan yöneticileri de bilmek istedik.ise sistemin bürokrasiye, illere, teşkilatlara yansımasında henüz elbiseyi herkesin tam giymediğini gördük.Dışarıdanalgılatılmaya çalışılanbir Cumhurbaşkanıvar, bir de içeridekiçalışma şekliylevar.Karizmatik liderliğiile dünyanınkabul ettiği bir aktör.Burada genel başkanveya cumhurbaşkanıolmasından kaynaklıliderlikten bahsetmiyoruz.. Kendisi,son derece katılımcıdır.İstişare etmedenkarar vermez.Değerlendirmeyi hızlı yapar,zamana bırakmaz.177 maddelikmevcut Anayasa'nındeğişmeyen 58 maddesi var.Oysa genç bir anayasa amaçok sık değişmiş. Sorun,ruhu ile ilgili. Ruhundarahatsız eden bir şey var.Artık birilerinin dayattığıdeğil,bir yapıyı kurmalıyız. Bunuyapabilirsek, geçmişleboğuşmayı da bırakabiliriz.Muhalefetle uzlaşma olursane güzel olur. Olmazsa2023'e kendi çalışmamızıhazırlayıp millete gideriz.Kapalı kapılar ardında başkaniyetle yapılan çalışmalarülkeye zarar veriyor. Şeffafçalışmalar, hemfikir olmasanızbile herkes için faydalıoluyor. Sniseolmayan otoritesinin kaybolacağındankorkuyor!ne dinamik süreçleringerektirdiği yeni ihtiyaçlarınkarşılanması gözüylebakmak gerek. Reform hiçbitmez. 20 yıl daha görevdekalsak yine reform paketleriolacaktır. İHEP, 15Temmuz'un yarattığı travmatikortamı da normalleştirmegayreti aynı zamanda.Ancak PKK, FETÖ, DEAŞ...Terörle mücadele kararlılıklasürecektir. Zira bizde neredeysecan alanın, teröristininsan haklarıyla canı alınaninsanın haklarından dahafazla ilgileniliyor!Türkiye'nin davranışları ilkesel ve Washington'daki yönetime göre değişmiyor. ABD'nin bölgede terör örgütleri ile çalışmasından rahatsızız.Terör örgütleri ile çalışmaz. Sen devlet misin, değil misin? Ayrıca... S-400 konusunda yapmamız gerekeni yaptık. E, siz vermediniz, yalvaracak halimiz yok ya. Oturup konuşalım diyoruz. Şimdi sen,gibi tehditkar yaklaşımlara girersen, Türkiye'de sonuç vermez.