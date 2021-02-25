Görünür gelecekte siyasetin alacağı şekli öngörmek için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın son günlerde yoğunlaşan gösterge mahiyetindeki mesajlarını ayrı bir gözle değerlendirmek lazım.

Birincisi, Gara üzerinden yürütülen planlı siyasal faaliyet...

Erdoğan dedi ki...

"Gara katliamı, öncesi ve sonrasıyla, ülkemizde terör konusunda kimin nerede durduğunu göstermesi açısından gerçekten turnusol olmuştur!" İkincisi, CHP'nin konsolide etmeye çalıştığı kitlenin yanı sıra, bir iki puana dayalı iktidar senaryosu uğruna manipüle etmeye çalıştığı sağduyulu kesimle ilgili.

Cumhurbaşkanı dedi ki...

"Milletimizin moralini bozmaya, esnafımızı kışkırtmaya, halkı birbirine düşürmeye çalışanlara fırsat vermeden, bu sıkıntılı süreci nihayete erdirmekte kararlıyız!"

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BERAT BEY... DAYANIŞMA... ANLAMI...



CHP'nin başını çektiği, giderek sistematik hal alan karalama kampanyası karşısında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için sergilenen dayanışma, pek çok açıdan detaylı analizi hak ediyor.

Nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:

Damat sıfatı üzerinden kurgulanan süreç, icraatına dair eleştiri içeriğini ve sınırlarını çoktan aştı. Aileyi ve değerlerini yıpratmaya dönüştü. Yani, olup biteni uzaktan izlemeyi tercih eden AK Partililer bile bir gün aynı akıbetin kendisini beklediğini anladı.

Albayrak'ın, bir dönem adeta "siyasi paratoner" haline geldiği giderek kabul görmeye başladı. Yani, itibar suikastinin Albayrak'la sınırlı kalmayacağı, hemen her AK Partili için de benzeri yakın tehlikenin oluştuğu görüldü.

Açık hedefte Albayrak bulunurken bile aslında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AK Parti kurumsal kimliğiyle de alttan alta hesaplaşmanın sürdüğü idrak edildi. Yani, malum çevrelerin meseleleri esasen Erdoğan'dı ve öyle olmaya da devam ediyor.

Muhalefetin algı operasyonuna karşı samimiyetle görüş beyan eden veya argüman üretenler kadar, konjonktüre göre pozisyon alanlara rastlansa da günün sonunda AK Parti yek vücut olabileceğini ortaya koymuş oldu.

Özetle...

Albayrak üzerine oynanan oyun, çarpıcı biçimde AK Partili olma bilincini uyandırdı.

Tabii ki...

Devleti yönetenler ve aldıkları kararlar, demokratik denetime açıktır. Lakin bu görünüm içinde ajandası farklı olanlar ile kimi AK Partili yöneticilerin tuhaf bir ortak paydada buluşuyor olması sakattı. Geç de olsa o yanlıştan dönülmesi bile ilerisi için önemlidir.

Ve nihayet...

Albayrak için Cumhurbaşkanı devreye girdikten sonra, kısa vadeli kariyer varsayımı ile birdenbire taktik yaklaşım sergileyenler var ya...

Onlar hala işin özünü kavramış değiller!