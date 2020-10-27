Bugünkü Türkiye'nin en dikkate değer noktası, hassas meselelere toplumsal ve siyasal bakış açısı ile ilgilidir.ileperspektifi arasındakidenge oldukça kritikseyretmektedir! Buhusus, dış politikadanekonomiye kadar günlükhayata veya stratejikkararlara etki eden ensıcak konularda da böyledir...Suriye ve Irak'ınkuzeyindeki emperyalistkurgulara karşı aldığı inisiyatifdoğru ve yerindedir.Libya ile tesis edilendeniz yetki alanlarının sınırlandırılmasımutabakatı tarihi değerdedir.O belgeye atılan imzanın sürdürülebilirliği,Libya'da olmayı vemeşru hükümetin yanında durmayıgerektirmektedir.Doğu Akdeniz'dedoğal kaynakların adil paylaşımıiçin verilen mücadele de tam anlamıylabeka tanımı içindedir.Azerbaycan'ın, işgal altındakiDağlık Karabağ'daki topraklarınıgeri kazanma çabasına destekverilmesi milli bir görevdir. Aynızamanda kritik enerji koridoru açısındanda hayati önemdedir.Avrupa Birliği'ni bir aradatutma iddiasındaki başat güçlerin,bilhassa Almanya ve Fransa'nın,İslamafobik, ırkçı ve yabancı düşmanlığındanbeslenen odaklarıadeta devlet politikası şemsiyesininaltına almasına karşı çıkılmasıise hem inancın hem de insanlığıntezahürüdür.Milli savunma konsepti dahlindemüttefiklerden temin edilemeyenaskeri ekipmanların alternatifkaynaklardan tedariki desistemik bir inatlaşma değil, aksineulusal güvenlik için zarurettir.Osmanlı'ya, bir asır önce açılancephelerin, farklı görünümlerle bukez Türkiye Cumhuriyeti için açılmasıtesadüf değildir.Esasen hedef alınan Türkiye Cumhurbaşkanı, yani ülkenin liderliğidir. Coğrafyamızda haritaları değiştirmeye dönük girişimlerin, enerji- ticaret denklemini yeniden kurmayı içeren hamlelerin, Türk ve İslam dünyasına yönelik planlamaların önündeki engel, özünde bir kişidir:Erdoğan'ın küresel adaletsizliğe başkaldırısı, İslam'a savaş açanlara karşı açık tavrı, Müslüman âlemindeki siyasal parçalanmışlığı halklar nezdinde sorgulayan tarzı, eski dünyanın aktörleri ve işbirlikçileri bakımından rahatsızlık kaynağıdır. Hatta bundan da ötearkasındaki temel nedendir.Türkiye'nin içindeki her türden muhalif unsurun, dışarının Erdoğan karşıtlığından istifade ederek içerideki farklılıkları veya yer yer zıtlıkları besleyip büyütme gayretidir.Ülkemiz gerek ekonomide gerekse dış politikada tam bağımsızlık çizgisinde ve çoklu küresel hesaplaşmaların da tam merkezindedir. Bizim, bizle olan sorunlarımız, bizim dilimizle ve bizim yöntemlerimizle yani millet esas alınarak çözülmelidir. Siyasal rekabetini, milletin tercihlerine göre değil de küresel güçlerin menfaatlerine göre sürdürmek isteyenler hüsrana uğramaya mahkumdur.Kavganın bu yönü, Türkiye içinvemisyonunu asla gölgelememelidir.