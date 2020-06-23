AK Parti'nin 18 yıllık iktidar döneminde oldukça özgün süreçlerden geçenna yakından bakmanın zamanı geldi.Nitekim...AK Parti ana damarından koparak yeni parti kuran'ın söylemleri ile Hazine ve Maliye Bakanı'ın mesajlarını karşılaştırdığımızda, anlayış ve felsefe olarak şu farkları görüyoruz:, 2001 krizinden sonra büyük umutlarla işbaşına gelen AK Parti'ye açılan siyasi krediyi kullandı.Arkasına hep 11. Cumhurbaşkanı'ün desteğini aldı.IMF ve yabancı kuruluşlarlaprogram yürütmeye eğilimli idi veIMF kartını, görev aldığı hükümetekarşı açmaktan da imtina etmedi.Maliye Bakanlığı'nda merhumvardı veKemal Bey'in, siyasetle IMF'yi dengeleme becerisindenustaca yararlandı.Özelleştirme başta olmak üzere vergi dışı gelirlerinaçtığı ekstra mali alandan istifade etti.Küresel risk iştahının genelde yüksek olduğuyıllarda, uluslararası sermaye akımlarının kaldıraçetkisiyle elde edilen neticeleri şahsi başarı hanesineyazdı.Düşük kur-cazip faiz denklemine yaslandı,görece yüksek büyüme ve düşen enflasyonu isegünün sonunda kendi performansına bağladı.Kurdan şikayet eden reel sektörü kaderiylebaş başa bırakırken hızla artan ithalat da ihracatınönüne geçti.Merkez Bankası'nın politika araçlarını kullanmabağımsızlığına önem verdiği ölçüde, ekonomikhayatın rakamları aşan gerçeklerine karşı aynı ölçüdeduyarlılık sergileyemedi.Ve maalesef onu, iktidar içinde muhalefet olarakkonuşlandıranların gazına geldi. Önce uygulamabirliği bozuldu, sonra gönül bağı koptu.

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ise küresel belirsizliğin arttığı, jeopolitik ve dış politik risklerin üst üste bindiği dönemde iş başına geldi. 2013 gezi olayları ile 15 Temmuz hain darbe girişimi arasında gelişen şokların yaraladığı ekonomiyi iyileştirme sorumluluğunu üstlendi.AK Parti'nin sürükleyici gücünü yani'ı mutlak olarak önceledi. Aile bağları kendisi açısından avantaj yarattığı gibi, sürekli saldırıya açık hale gelmesi nedeniyle dezavantaja da dönüştü.Küresel sermaye, ilk günden Albayrak'ın bileğini bükmeye ve bu yöntemle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıpratmaya odaklandı.Global serbest piyasa modelinin yerini, açık ve örtülü ticari korumacılığa bıraktığını görerek Türkiye'yi, dünyanın güncel dönüşümüne göre yapılandırmaya yöneldi, haliyle yükselen ekonomilerden rahat kazanmaya alışmış çevrelerin şimşeklerini çekti.Piyasa ekonomisini esas almakla birlikte devletin düzenleyici ve denetleyici rolünü hiç ihmal etmedi, gerektiğinde kadife eldiven içinde demir yumruğunu kullanmaktan çekinmedi.Yerli ve milli sanayii, rekabetçiliği benimsedi.Pandemi sürecinde ise kontrollü genişlemeci maliye politikaları ve kredi paketleri ile çarkları döndürmeye gayret etti.Bankacılık sektörünü,yaklaşımlarına göre değerlendirdi, tatlı-sert bir iletişim dili tutturdu.Türkiye'nin aleyhine işleyen dış ticareti ve Londra merkezli parasal operasyonları sert biçimde sorgulamaktan hatta kavgaya girmekten kaçınmadı, yerel paralarla ticaret dahil alternatif kanallar açmaya yöneldi.Ve nihayet,kavramlarını ülkenin değişmez gündemi yaptı.Bir dönemle özdeşleşen politik duruşkaygısı ile şekilleniyordu!Bu dönemde ise "