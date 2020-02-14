Suriye Özel Temsilcisive heyetinde bulunan Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı'ın Ankara ziyareti, güncel bakımdan özel değerlendirmeyi hak ediyor.Türkiye ile Rusya arasında gelişen özellikli ilişkilerin son günlerde İdlib bağlamında krizli seyretmesi acaba ABD için ne anlam ifade ediyor?Amerikan tarafı zamanlama olarak Türkiye'ye taktik bir açılım mı yapıyor yoksa stratejik başka planlamaların mı içinde?Dün sabah, üst düzey Amerikalı yetkililerle gerçekleştirdiğimiz kahvaltılı sohbet toplantısı bu noktada epeyce fikir edinmemizi sağladı. İzlenim olarak aktarmak gerekirse...Amerikalılar, Türkiye'yi ısrarlı bir şekildediye tanımlıyorlar.demeyegetiriyorlar.Rusya ve İran'ınSuriye'deki varlığına karşıçıkarken örneğin Türk askerininSuriye'de bulunmasınıbölgesel istikrar ve güvenlik adınagerekli bulduklarını söylüyorlar.İdlib'ten sonra sıranın, Deyr elZor ve Fırat Nehri'nin doğusundakiABD askeri konuşlanmasına gelipgelmeyeceği hususunda dikkatli birdil kullanıyorlar. Buralardaki bulunuşlarını,DEAŞ'ın petrol kaynaklarınasahip olmaması için bir türgibi gösteriyorlar. BaşkanTrump'ın Suriye'den çekilme planınıhatırlatıp, gerekirse kendilerini koruyacakgüce sahip olduklarının altınıçiziyorlar. Yani, Suriye siyasi çözümekavuşana kadar sahada kalma niyetleriniinkar etmiyorlar.Türk-Rus ilişkilerinde sorunlupek çok alan olduğunu, bunların suüstüne çıkacağını ve iki ülke arasındagerilimin artacağını öngörüyorlarveya bu temenniyidışa vuruyorlar. Ruslarınanlaşmalara bağlı kalmadığınısadece konjonktürel fırsataçevirdiğini ileri sürüp,diyorlar.YPG terör örgütü ile ABD'nin,Suriye sahasındaki işbirliğinin nitelikdeğiştireceğine dair bir işaret vermediklerigibi FETÖ'yü de yabancıterör örgütü olarak adlandıramadıklarınıyineliyorlar.S 400 ile F 35 sisteminin aynıanda çalışamayacağını savunup,mealindeçerçeve çiziyorlar.Amerikalılar, bu yılki Başkanlık seçimlerini atlatana kadar Türkiye ile mesafeyi daraltmayı, Ankara-Moskova hattının ise gevşemesini umuyorlar.