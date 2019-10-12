Tarih, 9 Ekim 2019. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde nefesler tutulmuş durumda. Başkomutan,ni veriyor. O ana tanıklıkedenler, büyük bir devletin ferdi olmanıngururunu yaşıyor. Siyasi otoritesi, askeri,istihbaratı ile devlet tek bilek, arkasındakimillet ise tek yürek. Yıllardır özlemi çekilentablo işte bu. Uyum, işbirliği,dayanışma...Başkomutan Cumhurbaşkanı, özel olarak düzenlenen harekat merkezinde, önündeki ekranlara dikkatle bakıyor. Genelkurmay, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve 2. Ordu Karargahı ile anlık bağlantı kuruluyor. Sadece komuta kademesi değil, sınır illerinin valileri de teyakkuz halinde. Başkomutan, valileri de görüntülü sistem üzerinden talimatlandırıyor.Derken, Fırat'ın doğusuna doğru geçen Mehmetçiğin görüntüsü düşüyor ekrana... Heyecan dorukta. O sırada, topçu atışları başlıyor. İnsansız hava araçlarından alınan görüntülerde, hedeflerin tam isabetle vurulduğu anlaşılıyor.Harekat merkezindeki atmosferden etkilendiğini gizleyemeyen, nabzının atışını şah damarında hisseden bir isim, "Böylesi manzarayı, Amerikan filmlerinde izlerdik. Şimdi, milli imkan ve kabiliyetimizle biz gerçekleştiriyoruz" diyor. O saate dek,diye düşünen çevreler, Ankara'nın binlerce yıllık devlet aklı ile her şeyi göze aldığını fark ediyor. Mücadele, sadece sahada teröristlere karşı verilmiyor. Diplomatik alanda, kara propagandaya karşı iletişim alanında da sürdürülüyor. İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonu örnek teşkil ediyor.

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Barış Pınarı'nın harekat esasları da özetleniyor.İstihbaratın müthiş iş başardığı kayda geçiriliyor. Alan istihbaratı-teknik istihbarat eşgüdümü ile önceden belirlenen terör yuvaları daha ilk dakikalarda vuruluyor.Mehmetçiğin aşması gereken tuzak o kadar çok ki. Hemen hepsi sözde müttefik ülkelerin desteği ile inşa edilen tüneller başlı başına bir risk. Tel Abyad-Resulayn ekseninde farklı lojistik noktaları birbirine bağlayan tünellerin toplam uzunluğu 300 km olarak tahmin ediliyor. En kısası 1, en uzunu 10 km civarındaki tünellerde ciddi miktarda mühimmat, yaşam malzemesi depolandığı bildiriliyor. Terör örgütü, lağım fareleri gibi saklandığı bu deliklerden kaçmaya, fırsat bulursa askerimizi arkadan vurmaya çalışıyor. Canlı istihbarat sayesinde tünellerin giriş-çıkışları tahrip edilerek, teröristlerin kapana kısılması sağlanıyor .Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Milli Ordusu unsurlarının da desteği ile bir hilal gibi ilerleyerek, Tel Abyad-Resulayn hattını 30 km derinlikte buluşturarak, Barış Pınarı'nın ilk aşamasını tamamlamayı düşünüyor. Tabii ki haritanın en batı ucundaki Kobani ile en doğu ucundaki Kamışlı da harekatın mutlak neticeye ulaşması için planlamaların içinde...Güvenlik tehdidi nerede doğuyorsa, orada bataklığın kurutulmasını zorunlu kılıyor.