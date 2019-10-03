Milli Güvenlik Kurulu'nun 30 Eylül 2019 tarihli toplantısının çerçeve özeti...Cumhurbaşkanı'ın, 1 Ekim 2019'da yeni yasama yılı açılışında yaptığı konuşmada göze çarpan vurguları...Stratejik açıdan üst üste konulduğunda, her türlü siyasi mülahazanın ötesinde, devlet aklının işleyişini ve kararlılığını gösteren ifadeler...Özellikle Fırat'ın doğusunda ABD ile sürdürülen askeri müzakerelerin seyri ve sahadaki gerçeklerin yarattığı riskler...(Vaktinden önce) Yenilenenndeki öncelikler... MGK açıklamasına yansıdığı şekli ileCumhurbaşkanı'nın, 29.5 sayfadan oluşan konuşma metninde ağırlıklı olarak üzerinde durduğu konular,başlıkları.MGK'da olgunlaştırılan Suriye'nin kuzeyine yönelik mesajın,keskinliği ile cümle aleme ilanı...Ankara'nın, güvenli insani bölge çabasına karşı pozisyon alan -sözde- müttefik ülkelerin,çıkışları!Eş anlı olarak Başkan Erdoğan'ın, sözün bittiği yeri tanımlayan cümleleri...* Birileri, terör ve sığınmacı yükünü ülkemizin omuzlarına yükleyerek, adeta bize diz çöktürmeye çalışıyor.* Türkiye, kendi güvenliğini ve kardeşlerinin geleceğini, bölgede hesabı olan güçlerin keyfine terk edecek değildir.* Birlikte çalışma imkânlarını sonuna kadar zorlarız ama bu mümkün değilse de kendi yolumuzu açarız, nitekim şu anda açmaya da başladık.

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Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nde Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG-PYD ekseninde geliştirilen oluşumun, dış destekle silahlandırılması ve halihazırda garnizon devlete dönüştürülmesi Türkiye için açık tehdit olarak değerlendirildi. Kuşkusuz, öteden beri varolan bu tür tehdit algılamasının yeni belgede tahkim edilmesi Ankara açısından, Washington'un tutumunun da artık risk analizi kapsamına alındığının öncü sinyali olarak yorumlanmak durumunda.Yenilenen belgede, Gezi olayları ve Kobani kalkışmasından alınan derslerin bir ileri aşamaya taşındığına dair ipuçları da söz konusu. Sosyal medyadan halkı kışkırtmaya, manipüle etmeye, algı oluşturmaya yönelik tehditler üzerinde duran ve kamu kurumlarına duyarlı davranmasını öneren devlet anlayışında, günün koşullarının ürettiği iletişim içerikli tehlikeleri bir mekanizma aracılığıyla karşılamayı önceleyen seviyeye geçilmiş oluyor!