"Asra yemin olsun ki, insan mutlaka ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır." (Asr Suresi)

Çağımızda teknoloji, insana devasa imkânlar sağlıyor. Refah düzeyi hayli yükseldi. Uzak mesafeler taşıma araçlarıyla saniyelerde aşılabiliyor. Bir telefonla arzuladığınız yiyecek ve içecekleri eve servis edebiliyorsunuz. Bütün bunlar doğru. En leziz içecekler, envai çeşit meyveler, tatlılar vs... Fakat insan mutlu değil. Yüzlere bakın. Duygusuz, tepkisiz, endişe ve korku içindeler adeta.

İki gün önce Brüksel'deydim, daha sonra Düsseldorf'ta. Bu görüntü orada da aynı şekilde. İnsanlar robotumsu bir ahenkte yürüyorlar. Rutine binmiş her şey. Hayat, beklentiler. Bir şey eksik insanlardı. Dışarıda ve içeride fark etmiyor. Eksik olan ne mi? Allah'a teslimiyet, ahirete inanç. Yeni bir hayata hazırlanma. Hesap ve adalet terazisinin kurulacağına inanç. Peygamberlere uyma. Kitaplara iman. Bütün bunlar eksik. İnsanlar kalabalıklar içinde yalnızlar.

İNTİHARLAR ÇOĞALIYOR

Dünyada her yıl ortalama 700 bin kişi intihar ediyor. İntihar edenler arasında yükseköğretim mezunlarının oranı artıyor. İlginç olan ise Üsküdar Üniversitesi'nde yayınlanan bir makalede (Prof. Dr. İbrahim Özdemir, felsefe bölümü başkanı) dünyanın en mutlu ülkesi olarak bilinen Finlandiya'da intiharların çoğalmasıdır. Pandemi, yalnızlık, ailesizlik, doygunluk, azgınlık ve benzeri zafiyetler intiharları tetikliyor. Var olan devasa imkânlar mutluluk için yetmiyor. İnsanlar direnmiyor. İman yokluğu, yoksulluktan daha derbeder edicidir.

ALLAH YÂR, İNSAN BAHTİYAR

Allah'ı bulan insan her şeyi bulmuştur. Allah'ı bulamayan her şeyini yitirmiştir. Boşluktadır. Bohem bir hayat içinde boğuşuyor. Bütün dünyanın sahibi olsa da günün birinde bütün bunları bırakıp gidecektir. Bunun korkusu içindedir. Allah'a iman eden ise ahiret ümidini yitirmez. Getirdiği her şeyi orada bulacaktır. Zulme mi uğradı, orada hesap görülecektir. Babasınıannesini mi yitirdi, orada bahçelerde buluşacaklardır. Dünya geçici bir heves yeri. Baki olan yârdır. Sevgili olan Allah'tır. Rab'dır. Kerem olan Rabb'in merhametidir. Şimdi söyleyeyin, bundan daha büyük bahtiyarlık, ümit, umut, sevinç olabilir mi?

İNKÂRCILIK KOCA BİR YALAN

Ateizm, deizm, septisizm, determinizm, nihilizm ve daha yüzlerce felsefi kuram içinde kısırdöngülerinde Allah'tan uzaklaştıkça kendilerine inanılanları belirsizliğe savurdular. Bir şeyleri yıkarken hiçbir şey inşa edemediler. Zaten yapmak için yola çıkmadı bu felsefi akımlar; yıkmak için, bunalım için yola çıktılar. İnkârcıların sığınağa daha çok ihtiyaçları var. Yanıldıklarını, yanılabileceklerini bir defa gündemlerine alıp evreni bir tasarlasalar, belki hidayet yolunu bulabilecekler. Nasipte varsa.

UZUN YAŞAM ÇIKMAZI

İnançsız kimse, üzüntü ve bunalımdan kurtulmak için ölmeyi ister. Tatminsiz olduğundan. Bir de daha uzun yaşayıp her saniyesini zevkle yaşayarak geçirmeye çalışır. Zira bir daha hayat şansı yakalayamayacak. İşte iman burada yine kurtarıcı bir merdivendir. Bu âlem bir imtihan ve bu imtihanın kazananı hiç üzülmeyecek. Ölümle Rabb'ini bulacak. Kuran haykırıyor: "Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur." (Râd/28)

Karanlık ile aydınlık bir olur mu? Hak ile batıl? Melek ile şeytan? Hidayet ile küfür? Şeytanın maskarası ile Rahman'ın has kulları bir olur mu?

SON SIĞINAK İSLAM'DIR

"Hak geldi batıl yok oldu. Yok olmaya da mahkûmdur." Ezilen, horlanan, istismar edilen, kandırılan, bütün mazlumların son sığınağıdır İslam. Avrupa'da hızla Müslümanlığa geçişler yaşanıyor. İslam değişmeden, zulme payanda olmadan, safiyetini yitirmeden müminleri secdede buluşturan bir ilahi dinin adıdır. Kıyamete kadar da böyle devam edecek. Son sığınak İslam'dır. Onun içindir ki ne kadar sahtekâr, utanmaz, yalancı, insanlık düşmanı, nefsine tapınan, ezen ve Kuran düşmanı varsa İslam'a saldırıyor. Bütün bu taifenin sözleri ömürleri kadar olacak. İslam ise kurtarıcı bir nur olarak kalacak. Kendisine sığınana ümit olacak. Gelecekte en pür seda, İslam'ın sedası olacaktır.

***

İSLAM NE VAAT EDİYOR

İslam, Allah'ın rızasını vaat ediyor. İnsanca yaşamı vaat ediyor. Cenneti, rahmeti, merhameti, adaleti, kul hakkına riayeti, zulme karşı durmayı, vicdani, samimiyeti, emanete riayeti vaat ediyor. Cehennemden azat olmayı vaat ediyor. İnsanları ırk ve renklerine değil takvalarına göre adlandırmayı vaat ediyor. Küfürden, zulümden, zinadan, uyuşturucudan, hak yemekten sakındırıyor. Kısaca İslam, her erdemin yanındadır. Ve İslam her çirkinliğin, zulmün, küfrün, rezilliğin, ahlaksızlığın (kimden çıkarsa çıksın) karşısındadır.

KURAN'DAN MESAJ

"O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahman'dır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tespih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir." (Haşr/22-24)



DİKKAT ET!

Her yerde ortaya çıkan, kulağına fısıldayan, kendini habire öven, olduğundan başka görünen, kapıdan çıkarsan pencereden giren, insanları aşağılayan, kibir ve enaniyet sahibi olan, sürekli kendini güçlü gösteren, insanları kullanan, haram ve helale dikkat etmeyen, emanete sahip çıkmayan, seni yanlış yerde gördüğünde dostça ikaz etmeyip arkandan çekiştiren herkesten uzak dur.



DİNİ AÇIDAN KOCAMI BOŞAMA YETKİM VAR MI?

Dini açıdan koca, boşama yetkisini kısmen veya tamamen eşine devredebilir. Bu durumda kocanın boşama yetkisi devam eder. Ama bu yetkiyi alan kadın da kendisini eşinden boşayabilir. Bu durumdaki kadının, kocasına "Kendimi senden boşadım" veya "Seni boşadım" sözü geçerli olur.

Oturarak namaz kılabilir miyim?

Ayakta duramayan veya yerde rahatça oturamayıp rükû ve secdelerini normal şekilde yerine getiremeyen hasta veya engelliler, sandalye ve benzeri şeylere oturarak namaz kılabilirler. Namazlarını ima ile (rükûda ve secdede daha da eğilerek) kılarlar.

Cep telefonuna ezan ve Kuran-ı Kerim'i, çağrı uyarısı olarak koyuyoruz. Arandığımızda ezan okunuyor, bir sakıncası var mı?

Ezan ve Kuran-ı Kerim, belli şartlarda okunması ve dinlenmesi gereken kutsal ifadelerdir. Bu nedenle cep telefonlarına çağrı müziği olarak kullanılması doğru değildir. Çünkü telefon her ortamda çağrı alabilir. Kuran-ı Kerim ve ezanın uygun olmayan ortamlarda duyulması sakıncalıdır. Kişi isterse Kuran-ı Kerim'i telefonuna kaydeder ve uygun şekilde dinler.



BİR HADİS

Akıllı ve zeki olan bir mümin, bir yılan deliğinden iki defa sokulmaz.