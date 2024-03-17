KUR'AN-I Kerim en güzel hakemdir.

Bütün hayatınızı ve hareketlerinizi Kuran terazisine koyun. Ve nasıl bir Müslüman olduğunuza karar verin. İşte size ayetler:

"Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin.

Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı?

Elbette bundan tiksiniriz.

O hâlde Allah'tan korkun.

Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir. Çok esirgeyicidir." (Hucurat, 12)

"Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, gönül bunların hepsi yaptıklarından sorumludur." (İsra, 36)

"İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın." (Kaf, 18)

"Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler." (Kasas, 55)

"Müminler, boş ve faydasız şeylerden yüz çevirirler." (Müminun, 3)

"Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan uzak dur." (En'am, 68)



YALAN SÖZDEN KAÇININ

"Kusur peşinde koşan, durmadan laf getirip götüren kimseye boyun eğme." (Kalem, 11)

"Günah işlemekte ve düşmanlıkta birbirinize yardımcı olmayın." (Maide, 2)

"İnsanlardan gizler de Allah'tan gizle(ye)mezler.

Hâlbuki geceleyin O'nun razı olmadığı sözü düzüp kurarken Allah onlarla beraber idi." (Nisa, 108)

"Yalan sözden kesinlikle kaçının." (Hacc, 30)

"Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler.

İkisi arasında orta bir yol tutarlar." (Furkan, 67)

"Yine onlar ki Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksızca kıymazlar ve zina etmezler." (Furkan, 68)

(O kullar) yalan yere şahitlik yapmazlar. Boş sözlerle karşılaştıklarında vakar ile (oradan) geçip giderler. (Furkan, 72)

"Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında ise onlara karşı sağır ve kör davranmazlar." (Furkan, 73)

"Mümin erkeklere ve mümin kadınlara, işlemedikleri bir şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir." (Ahzab, 58)



AKDİNİZİ YERİNE GETİRİN

"Kim kasıtlı veya kasıtsız bir günah işler ve sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, muhakkak ki büyük bir iftira ve apaçık günah yüklenmiş olur." (Nisa, 112)

"Onlar müminlere karşı alçakgönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve zorludurlar." (Maide, 54; Fetih, 29)

"Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için kıskanıyorlar mı?" (Nisa, 54)

"Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Zira zannın bir kısmı günahtır." (Hucurat, 12)

"Ey iman edenler!

Akitlerin gereğini yerine getirin." (Maide, 1)

BİR HADİS

"AZİZ ve celil olan Allah, gündüz günah işleyenlerin tövbesini kabul etmek için geceleyin bekler. Gece günah işleyenlerin tövbesini kabul etmek için de gündüz bekler. Bu hâl, güneş batıdan doğuncaya kadar devam edecektir." (Müslim, Tevbe 32)

BİR AYET

"HER kim de O'na salih ameller işlemiş bir mümin olarak varırsa, işte onlar için en yüksek dereceler, içinden ırmaklar akan, içinde ebediyen kalacakları Adn cennetleri vardır. İşte bu, günahlardan temizlenenlerin mükâfatıdır." (Taha, 75-76)

BİR ESMA

El-Kabid

Dilediğinin rızkını azaltan, ruhunu alan.

BİR SÜNNET

YEMEKTEN önce ve sonra elleri yıkamak (yemeğin bereketi buradadır

BİR SEVAP

"Kim Hz. Peygamber'e (SAV) bir salat getirirse Allah ona on salat getirir, on günahı silinir, on derece yükseltilir."

BİR DUA

İmam-ı Azam'ın duası

O yüceler yücesine isyan ettim, günahlar içine düştüm.

Biliyorum, yapmamam gerekirdi. O gerçek bir sahiptir. O terbiye edendir.

O çok merhametli olandır.

O bağışlayandır. Allah, her şeye gücü yetendir.

Kul muhtaç oldukça çokça verendir.

Ey Mennan! İstemeden de veren! Kul sıkışmasa da veren sadece sensin.

Ey beni yaratan! Bak senin için gözlerim yaşarıyor.

Senin için ağlıyorum.

Sen de tövbemi kabul et.

Hatalarımı bağışla.

Ya Rabbi! İsyanıma, nefsime mağlup oldum.

Bilemiyorum ki, bunun sonucunda kurtulacak mıyım, yoksa helak mi olacağım? Evet, evet.

Günahlarım günden güne artıyor. Diğer yandan ömrüm günden güne azalıyor, farkındayım. Sana yöneldim Allah'ım! İşte şimdi ölüm yatağında insanların önünde uzanmışım.

Bu zayıf kuluna merhamet et, ey merhamet edicilerin sahibi!

SORU CEVAP

İbadetler cennete girmek için mi yapılmalıdır?

Mümin, ibadeti Allah istediği için yerine getirir.

Müslüman elbette cenneti ister ve cehennemden korkar.

Ama ibadetini cehennem korkusu veya cennet arzusuyla yerine getirirse ibadetin ruhunu anlamamış olur. Hz. Ali, cennet veya cehennem niyetiyle ibadet edenleri paralı kölelere benzetir. Allah rızası ve sevgisi, ibadetin gayesi olmalıdır.

Borç ödememek için, malı hanımın üzerine yapmak haram mıdır?

Elbette haramdır.

Zira bu hareketimizle hukuku ve hak sahibini aldatmış oluruz.

Küs durmak günah mı?

Peygamberimiz bir insanın 3 günden fazla küs kalmasının uygun olmadığını belirtmiştir. Bunun tek istisnası, küs kalınan kişiyle konuşulması hâlinde ciddi maddi ve manevi kayıpların, zararların olması durumudur. Kişi karşısındaki insanın iffet, güvenilirlik gibi hâllerinden emin değilse kendisinden uzak durabilir.