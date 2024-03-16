"Biz insana ana babasına iyilik yapmasını emrettik. Şayet onlar seni, hakkında bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa bu takdirde onlara itaat etme."Bu ayet sahabeden(RA) hakkında indi. Hz. Sa'd'ın annesiputperestti. Annesi, oğlunu İslam'dan döndürmekiçin çok ısrar etti. Hz. Sa'd dinlemeyinceannesi açlık grevinebaşladı. İki gün boyuncayemek yemedi, su içmedi. Müthiş rahatsızlandı. Gayesi, Hz. Sa'd'ı zorlamaktı. Ama Sa'd hiç geri adım atmadı. Kadın, Hz. Sa'd'ın dönmeyeceğini anlayınca boykotu bıraktı. İşte bu ayet bu nedenle indi.Yüce Allah; bu hâldeki annelere iyilikle muamele etmeyi emrediyor. İyilik edecek ama dine aykırı emirlerini dinlemeyeceksin. Bu bile kendi başına anneye verilen değeri anlatmaya kâfi olur.Elbette haksız hiçbir beddua tutmaz. Ama haklı, mağdur olan bir annenin bedduasına engel hiçbir şey de olmaz. Onların bedduasını değil, duasını almak lazımHz Peygamber (SAV) mescitte minbere çıktığında üç kez üst üste "Amin" dedi. Daha sonra da şöyle açıkladı: "Ben minberdeyken Cebrail geldi ve 'Ramazan ayı gelmesine rağmen içki gibi günahları işlemeye devam eden adamın burnu sürünsün' dedi, ben de 'Amin' dedim. 'Anne veya babasından biri veya ikisi yanında ihtiyarlamasına rağmen onların duasını alamayan ve cennete giremeyen adamın burnu sürünsün' dedi, 'Amin' dedim."Anne ve babalar affa vesiledir. Cennete girebilme sebebidir. Bilenler ve hakkını verenler için.Hz. Aişe (RA) Kâbe'nin avlusunda sırtında annesini taşıyan birini görür. Adam büyük bir heyecanla annesini taşıyor ve tavaf ettiriyor. Manzarayı gören Hz. Aişe, Peygamberimize "Bu adam bu hâliyle bu kadının hakkını ödemiş midir?" diye sorar.Hz Peygamber (SAV) "Hayır, kendisini doğuran kadının bir sancısının hakkını bile ödememiştir" buyurur. Anne hakkı o kadar fazladır.Sahabeden biri sordu: "Ey Allah'ın elçisi, Allah katında en makbul ibadet nedir?" Efendimiz cevap verdi: "Vaktinde kılınan beş vakit namaz ve baba ile anneye iyilik."Efendimiz şöyle buyuruyor: "Kim ömrünün uzamasını (bereketlenmesini veya ilahi takdir esnasında fazlalaşması yönünde hüküm verilmesini) istiyorsa anne ve babasına iyilik etsin. Kim de rızkının artmasını istiyorsa baba ve annesine iyilik etsin."Hz. Peygamber (SAV) bir ara içinde hissettiği bir özlemi sahabesiyle şöyle paylaşmıştı: "Keşke anne ve babam veya ikisinden biri sağ olsaydı, ben de namaz kılıyor olsaydım. Anne ve babam o anda bana seslenselerdi ve 'Muhammed, Muhammed!' deselerdi. Ben de onlara beklemeksizin namaz içindeyken 'Efendim, efendim' deseydim."Aslında bu hadis bile Hz. Peygamber'in anne ve babaya karşı duyduğu büyük özlem ve sevgiyi göstermeye yeterlidir.Öyle diyor Kâbe avlusunda annesini sırtında taşıyan adam. Bu manzarayı gören Halife Ömer seyrediyor.Adam annesiyle koşar adım tavaf yaparken sürekli böyle diyor: "Ben annemin hamalıyım." Hz. Ömer sessizce şöyle mırıldandı: "Keşke benim de annem olsaydı da onu sırtımda gezdirip 'Ben annemin hamalıyım' deseydim."Allah'ım, beni ibadetlerini en güzel şekilde yapan kullarından ve kendilerine verdiğin zenginliğin şükrünü eda eyleyenlerden eyle. Dini ve dünyevi işlerimi düzene koyma hususunda bana kolaylıklar ihsan eyle, hayırlı muratlarımıza nail eyle. Küçük ve büyük günahlardan ve her türlü şerlerden bizi uzaklaştır. Son nefesimde kelimei şehadet getirerek iman nuruyla kalbimi nurlandır. Ey gökleri ve yeri yaratan! Ey celâl, beka, azamet ve ikram sahibi Allah'ım; rahmetin, izzetin ve kibriyân hakkı için Hz. Muhammed'e (SAV), O'nun âl ve ashabına salât ve selâm eyle! Allah'ım, amellerimiz az, ihtiyaçlarımız çok. Fakat sen bizim Mevla'mızsın, ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcısın. Affını diliyoruz ve dönüşümüz sanadır. Güç ve kuvvet ancak yüce ve aziz olan Allah'ın yardımıyladır."Müminler, emanetlerini gözeten ve sözlerini yerine getirenlerdir.""Oruçlu bir kimse yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmezse, onun yemesini içmesini terk etmesine Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur.""Hz. Peygamber, kendisi ve Hz. Ali için bir hizmetçi isteyen kızı Hz. Fatıma'ya şöyle dedi: "Benden istediğinizin daha hayırlısını size öğreteyim mi? Yatağa girdiğiniz zaman 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah dersiniz. Bu size hizmetçiden daha hayırlıdır."Yemeğe "Bismillah" deyip başlamak ve bitince de "Elhamdülillah" demek.Gizli açık, her şeyden haberdar olan.Oruç, imsaktan iftar vaktine kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzakdurmaktır. Orucun geçerli olması için, "niyet etmek ve orucu bozacak şeylerdenkaçınmak" şarttır. Gündüzleri çok uyumak, orucun sıhhatine zararvermez. Orucun vereceği sıkıntılardan uzak kalmak kastıyla uzun süreliuyumanın, orucun hikmetiyle bağdaşmayacağı da unutulmamalıdır.Yarışmada herkes ortaya para koyuyor ve sonundabiri bu parayı alıp gidiyorsa haram olur, kumarolur. Bilginizi ölçen bir yarışmaysa ve televizyonya da bir sponsor bu ödülü veriyorsa yani kimsenincebinden para çıkmıyorsa haram değildir.Sabah namazının vakti "imsak" vaktiyle girer.Takvim yapraklarındaki imsak vaktinin yazıldığısaat gelince, sabah namazını kılabilirsiniz. Ezanıduymanız veya beklemeniz gerekmez.