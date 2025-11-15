15 Kasım 2025, Cumartesi
MELİH ALTINOK
CHP belediyeciliğine maruz kalan şehirlerimiz

15.11.2025, Cumartesi

CHP yerel seçimlerde kazandığı başarıyı çarçur ediyor.
İstanbul alarm veren büyükşehirlerin başında geliyor.
Çöp toplama, ulaşım gibi temel belediyecilik hizmetleri aksıyor. Su sorunu kapıya dayandı. Trafik çilesi içinden çıkılmaz bir hâl aldı. Şehir gözlerimizin önünde köhneleşiyor.
"Belediye başkanı içeride" demeyin. Üç beş aylık bir sorundan bahsetmiyoruz.
Burası 15 milyonluk bir şehir. İdare etmeniz yetmez, her gün altyapının üstüne koymalısınız. Ve 6 yıldır İstanbul'da taş taş üstüne koyulmadı.
Bu başıboşlukla 4 yıl sonrasını hayal bile edemiyorum. Zira adını bile hatırlamakta zorlandığımız mevcut belediye başkanımız da her açıdan selefini aratmıyor!
İmamoğlu "temel atmama" törenleriyle seçmenle kafa bulurdu. Beyefendi de aynı çıkmaz sokakta dolanıyor. Yol, kavşak, metro, arıtma tesisi açılışlarını falan geçtik göstermelik de olsa bir proje açıklama zahmetine bile girmiyor.
Söyleyin, İstanbul'un patates tarlasına dönen caddelerinde, sokaklarında en son ne zaman asfalt makinelerine rastladınız?
Hatırlıyorum da İBB'ye kayyum tartışmaları sürerken, seçmen iradesine saygı gereği CHP'li bir başkanın seçilmesinin doğru olacağını yazmıştım.
Nereden bileyim, koca şehrin mührünü Silivri Cezaevi'nin önünde adeta İmamoğlu'yla birlikte gün dolduran bir belediye başkanına vereceklerini?

***

Evet, Ankara'da da durum farksız.
Sular kesikti, çözdüler mi bilmiyorum ama son olarak belediye başkanının Ankara'da İstanbul trafiği çeken vatandaşları yapay zekâya havale ettiğine gözlerimle şahit oldum.
Yol yaparsa trafiğin daha da artacağını yapay zekâya da doğrulatmış, "İnanmayan kendisi sorsun" diyor.
İnsan hakikaten inanamıyor.

***

Ama hazıra dağ dayanmaz demişler.
AK Partili belediyelerden devraldıkları kentlerde miras tükeniyor.
İstanbul'u da Ankara'yı da CHP belediyeciliğine maruz kalmış Ege şehirlerinin akıbeti bekliyor.
Bu arada sözü 20 yılda gözlerimizin önünde heba olup giden güzel İzmir'e getirmişken, bir önceki CHP'li belediye başkanına kaptırdıkları paraların peşine düşen Belediye Başkanı Cemil Bey'den haber alınamıyormuş.
Kimileri "Bütçe görüşmelerine katılmak istemediğinden haber vermeden tatile çıktı" diyor. Başkan'ın umrede olabileceği de konuşuluyor.
İzmirliler de Allah'a emanet.

