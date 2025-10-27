Trump'ın kazandığı son seçimlerde, refakat ettiği Biden'ın koltuğuna geçip yarışa giren Kamala Haris 2028 için adaylık sinyali veriyor.BBC'deki röportajında, bir günbaşkan olacağını belirterek gelecektebir kadının olacağına inandığını ifade etti.Obama bu işe ne der bilinmez ama aday olmayı başarsa bile Trump karşısında hiç şansı yok.Zira henüz görevdeki birinci yılını bile doldurmayan Trump tüm dünyada ise fırtına gibi esiyor.Evet, çoğunlukla da yağmıyor ama gürlüyor. Fakat her gün tüm dünya televizyonlarında saatlerce canlı yayına çıkmayı başarıyor.Şu an dünyanın en popüler figürü.

***

ABD'deki 2028 senaryoları da zaten Trump'ın yeniden başkan seçilmesi üzerine yoğunlaşmış durumda.Yerine bir demokrat başkanın gelmesi ihtimalini demokrat medya bile satın almıyor.Trump'ın tek rakibi kendisi.Ve zayıf karnı da Netenyahu ile ilişkisi.Kendisini iktidara taşıyan MAGA tabanına-elitlerine karşı vaatlerini yerine getirir ve devleti ABD'nin FETÖ'sü olan İsrail'den kurtarabilirse muktedir olabilir.Aksi halde değişim diyerek kendisini Başkan yapan seçmenin gözündedemokratlardan farkı kalmaz.

***

Ama Trump'ın sıradanlaştığı bir tablo da bile yükselen Cumhuriyetçi eğilim alternatifsiz kalıp demokratlara yönelmez.Hayır, Trump yönetimindekigözdesi Dış İşleri Bakanı Mark Rubio'dan falan bahsetmiyorum.Mossad'ın öldürdüğünü düşündükleri Charlie Kirk'üilan eden Cumhuriyetçilerin, İsrail'e biat ettiğini gizlemeyen Rubio gibi figürleri benimsemeleri imkansız.Ne var ki Başkan Yardımcısı James David Vance bu görev için biçilmiş kaftan. Hem Trump'ın kararlığına sahip, ABD esir alan yapının uzlaşmaz bir karşıtı hem de onun aşırılıklarınbünyesinde barındırıyor.Vance, Gazze'de konuşlandırılması planlan güvenlik gücünde Türk personelinin yer almasına yönelik müzakarelerde Rubio'nun aksine Türkiye'yi denkleme dahil etme çabalarıyla da Trump'ı cesurca destekliyor.Rubio Kudüs'te duvar öperken, Vance, Batı Şeria'yı ilhak etmeye ilişkin yasa tasarısının, kendisi de İsrail'deyken mecliste ön oylamadan geçmesinin hakaret niteliği taşıdığını, aptallık olduğunu ve karşı çıkacaklarını söyleyebiliyor.Soğukkanlılığını yitirmez, duruşunu bozmazsa yolu açık.