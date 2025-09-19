MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız dün olaylı geçen Meclis'teki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı öncesinde Halk TV'ye verdiği demeçte şunları söyledi:

"Komisyondaki akademisyenler Kanada'dan Kolombiya'ya kıymetli öneriler sundular. Hepsi önemli ama bizimkine benzemiyor. Bu sürecin ismi Bahçeli modelidir. Süreç tamamlanınca Bahçeli modeli dünyaya örnek olur, literatüre girer ve ilerleyen yıllarda çatışmalı ortamlarda barışın anahtarı olur. Bu süreç dünyaya örnek olacak."

Yıldız'ın tanımı yerinde. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destek vermesiyle devlet projesi hâline gelen süreç, Bahçeli'nin inisiyatifiyle ve kendine özgü tarzıyla başladı. Bu kez ezber bozanın, daha önceki benzeri süreçlere şiddetle karşı çıkan MHP'nin lideri olması hepimizi şaşırttığı gibi, PKK'yı ve bileşenlerini de itiraz edemeyecekleri bir noktaya getirdi.

Dün komisyon toplantısında dinlenen İTTİHAD Başkanı Mehmet Bekir Şimşek'in, "Devletin gücünü eline alarak kimi yapıların yanlışlar yaptığını biliyoruz. Ama aynı zamanda Kürt halkı adına ortaya çıktığını iddia eden PKK'nın da Kürtlere büyük zararlar verdiğini biliyoruz" sözleri üzerine çıkan tartışmada DEM'liler salonu terk ederken, MHP'li Yıldız da Şimşek'e, "Seni buraya davet ettik, askere, polise hakaret et diye çağırmadık" diye yükleniyordu. DEM'lilerin daha sonra toplantıya dönmesi Bahçeli modelinin hâlâ çalıştığının göstergesi.

Bahçeli'nin güne damgasını vuran ikinci modeli ise dış siyasetle ilgiliydi.

"Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek 'TRÇ' ittifakının inşa ve ihya edilmesidir. TRÇ ittifakının da; Türkiye, Rusya ve Çin'den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir."

Radikal bir öneri olduğu kesin. İçerideki modeli, "dünyada yaklaşmakta olana" karşı bir tedbir olarak geliştiren Bahçeli'nin dışarıdaki kutuplaşmaya dair perspektifini yansıttığı da...

Ancak ABD'deki İsrail lobisiyle olan ilişkisi "teknolojik casusluk" iddialarına konu olan Çin'in ve "sıcak denizlerdeki" nüfuz alanını kaybeden, üstüne İsrail'le de sürtüşmemek için yoğun çaba harcayan Rusya'nın bu işe ne kadar hevesli oldukları tartışılır.

***





TRUMP, BARRACK'I SATTI

Reuters'ın aktardığına göre, ABD'nin Suriye özel temsilcisi Thomas Barrack'a bağlı çalışan üst düzey bazı diplomatlar ani bir kararla görevden alındı. Diplomatik kaynaklar, görevden almaların Barrack ile SDG'nin Şam yönetimine entegrasyonu ve birleşik Suriye vizyonu konusunda yaşanan görüş ayrılıklarıyla bağlantılı olduğunu söylüyorlar.

Yazık oldu Barrack'a, oysa sadece Trump'ın dediklerini yapıyordu.

***





YILLAR SONRA AKDENİZ'DE TÜRKİYE-MISIR TATBİKATI

Deniz yetki alanı tartışmalarının ve jeopolitik çekişmelerin yoğun olduğu Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Mısır'dan kritik bir adım geldi.

İki ülke 13 yıl aradan sonra "Dostluk Denizi" adında Doğu Akdeniz'de tatbikat düzenleyecek.

ABD'nin, Avrupa'nın ve İsrail'in darbesiyle işbaşına gelen Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin bir süredir bölgesel ittifaklara yöneldiğinin sinyalleri geliyor.

Katar saldırısıyla ABD'yle ücreti mukabilinde sulh olduğunu sanan bölge ülkelerine gözdağı veren İsrail'in bu sonuçta büyük rolü var.

Ortadoğu'da Trump'ın tekerine çomak sokan en etkili güç İsrail. Trump görmez mi?

***



TAVUK MU YUMURTADAN...

Yalnızca bizde değil bütün dünyanın gündemi güvensiz şehirler, sokaktaki şiddet.

Şiddetin kamuoyunun gündemine oturmuş olması, sorunun yakıcılığının mı yoksa propagandanın mı delilidir, tartışılır. Zira yükselen "İş çığırından çıktı" şikâyetlerine ve polisiye tedbirlerin artırılması talebine karşılık hükümetler şiddetin azaldığına dair istatistikler paylaşıyorlar.

Ancak medyanın bu işi sevdiği kesin.

Açın televizyonları, gazeteleri, internet sitelerini, Facebook'u, Twitter'ı, haberlerin yarısı güvenlik kameralarının ya da cep telefonlarının trafikte, kafede, okulda vs. kayda aldığı şiddet görüntüleri.

Kamu yayıncılığını hatırlamanın tam zamanıdır.