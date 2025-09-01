01 Eylül 2025, Pazartesi
MELİH ALTINOK
Erdoğan’ın zirve gündeminde Gazze var

01.09.2025, Pazartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere dün Çin'in Tianjin şehrine geldi. Zirvenin ilk gününde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşen Erdoğan'ın yoğun bir ikili temas trafiği var. Cumhurbaşkanı bugün de yoğun programına devam edecek. Erdoğan İsrail'in Gazze'deki soykırımı Zirve'nin gündemine getirmesi bekleniyor.

Zirve için Çin'in sembol sehirlerinden olan Pekin ya da Şangay yerine neden Tianjin şehrinin seçildiği konusunda yetkililer doyurucu bir cevap vermiyorlar. Ancak bu tercihin Çin'in kıyı şehirlerini markalaştırma hedefinin bir sonucu olduğu konuşuluyor. Tianjin'in de yaptıklarını misafirlerine göstermek istedikleri anlaşılıyor. Geniş bulvarların ve gökdelenlerin tarihi yapılarla bütünleştiği Tianjin 14 milyon nüfuslu gösterişli bir şehir. Trafik düzenli. Motosikletler ve bisikletler yoğun. Elektirikli araçlar gürültüyü engelliyor. İnsanlar turistlere karşı ilgili, nazik ve yardımsever. Satıcılar kimseyi rahatsız etmiyor. Her köşe köşe başında türlü çeşitli üniformlarla görev yapan "düzenleyiciler" var.
Tianjin Çin'in yeni yüzünü görmek isteyenler için iyi bir alternatif.

