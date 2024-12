Trump'ın sözleri ne anlama geliyormuş? Aslında ne demek istemiş? Acaba konuşmasının tonuna bakarak ipuçları elde edebilir miymişiz?

Yahu adam tüm dünyanın gözlerinin içine bakarak diyeceğini tüm çıplaklığıyla dedi zaten.

Bir gazetecinin, "Suriye'de bulunan 900 ABD askeri konusunda ne yapacaksınız?" sorusuna, "Bunu yapmanın başka bir yolu olmalı. Bunlardan biri de Türkiye" diyerek söze başladı. Peşine bombaları sıraladı:

- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan benim çok iyi anlaştığım biri.

- Erdoğan'ın büyük bir askeri gücü var. Ve bu gücü savaşlarda yıpranmadı. Çok güçlü ve etkili bir ordu kurdu.

- Suriye'deki belirsizliklerin çözümü noktasında Türkiye kilit ülke.

- Kim gerçekten sonuca ulaştı, kimse tam olarak bilmiyor. Ama bence bu Türkiye. Türkiye'nin çok akıllıca hareket ettiğini düşünüyorum. Erdoğan, çok zeki ve oldukça sert biri. Türkiye, çok fazla can kaybı olmadan dostça olmayan bir ele geçirme gerçekleştirdi diyebilirim. Öte yandan, Esad çocuklara yönelik yaptıklarıyla bir kasaptı.

Suriye meselesinde CHP yandaşı kalemlerin bile "Adam kazandı" dediği bir ortamda ana muhalefetin anında "Anti Amerikancı" sloganlara çark etmesinde şaşıracak bir yan yok.

Daha geçen yıl Biden'ın desteğiyle iktidarı almaya çalıştıkları için sukut-u hayale uğramış durumdalar. Okyanus ötesinin nezaretinde kurdukları altılı masa darmadağın oldu. Yanlarında bir tek Suriye'de köküne kibrit suyu ekilen PKK yasal partisi kaldı. CHP'li seçmenin 10 milletvekili hediye ettiği Ahmet Davutoğlu, "Ben de AK Partiliyim. İmkân verilirse hizmet etmek isterim" falan diyor.

Özgür Özel'in çıkıp "Dış politika Erdoğan'ın işi" diyerek hakkını teslim etmesini beklemiyoruz elbette.

"Yandaş medyanın" tüm dünyanın ilk gündemi olan konuşmanın hakkını verememesini de "mütevazılık" olarak değerlendirelim.

Peki ya olan biteni herkesten iyi okudukları iddiasındaki entelektüellerin "Trump yarın da çıkar başka bir şey söyler" diyerek topu yumuşatmaya çalışmalarının sebebi ne?

Evet, Trump bu, söyler mi söyler. Ama şu an için oluşan durum pozitif. Rüzgâr Türkiye'nin arkasından esiyor. Dönerse bakarız.

Ne yapalım yani, ileride bozulur diye yolunda giden bir sürecin imkânlarını görmezden mi gelelim?

"Amerika değişmez" ninnisine teslim olup bugüne değin Türkiye'nin aleyhine işleyen ABD müesses nizamını daha rasyonel bir çizgiye çekmeyi vaat eden değişimin fırsatını kaçıralım mı?

Böyle bir yobazlık olabilir mi?

"Türkiye'nin yeni bir hikâyeye ihtiyacı var mirim" diye ortalıkta geziniyorsunuz.

Alın Trump'a "Türkiye bin yıldır bunu istiyordu" dedirten Cumhurbaşkanı Erdoğan başlığın âlâsını verdi.

Yazabiliyorsanız yazın.

***









SURİYE İYİ Mİ OLACAK KÖTÜ MÜ?

Suriye'nin diktatörü kansız, tereyağından kıl çeker gibi devriliyor.

Yönetimi ele geçirenler sağduyulu, bütünleştirici açıklamalar yapıyor.

İç savaş nedeniyle dünyaya saçılmış milyonlarca Suriyeli ülkelerine dönme planları yapıyor. Şam'da, Halep'te sokaktan yaptığımız yayınlarda kime mikrofon uzatsak gözlerinin içi gülüyor. Umut dolular. Şehirlerde hayat şimdiden normale dönmüş. Suriye Lirası değer bile kazanıyor.

YPG, (oyun bitti artık PKK diyelim) yıllardır çöreklendiği Fırat'ın doğusundan süpürülüyor. Tel Fırat, Münbiç derken sırada Rakka var.

PKK'lılar ele geçirdikleri bölgelerde Suriye bayrağı çekiyorlar.

ABD arkalarında değil. Ruslar da çekiliyor. İran'ın derdi başından aşkın.

Yeni Suriye yönetimi de ülkede silahlı grup kalmayacağını açıkladı.

Bu tabloya bakıp "İleride bozulur" demek de bir tercih.

Ama ben "İyi olacak" diye düşünüyorum.

Kâhin değiliz ya, eldeki onca veriyle iyisini düşünmek varken neden karamsar olayım ki?

***







ALMANLAR LİDER KRİZİNDE

Almanya, Başbakan Olaf Scholz'un Federal Meclis'te yapılan oylamada güven oyu alamaması sebebiyle erken seçime gidiyor.

Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, anayasaya göre 21 gün içerisinde başbakanın önerisiyle Meclis'i feshetmesi ve 60 gün içinde genel seçime gidilmesi bekleniyor.

Merkel sonrası dikiş tutmayan Almanya'nın ufuklarında gücü konsolide edecek bir lider de görünmüyor.

***







KORKMA!

Fatih Altaylı kitlesini teskin ediyor:

"Siz bakmayın Colani'nin atıp tuttuğuna, PYD/PKK'nın silah bırakacağı falan yok. İş o noktaya gelirse ABD, PYD'yi yalnız bırakmaz."