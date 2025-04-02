



Memleketin şöhretleri İmamoğlu'na destek vermedikleri için günlerdir taciz altında.

Yayınladığı skeçlerle sosyal medyada ünlü olan Gökhan Ünver de onlardan biri. Arada videolarına denk geliyorum. Politik bir figür değil. Komik de.

Ünver en sonunda baskılara dayanamayarak tüm sosyal medya hesaplarını kapatmış.

Ama yetmez, bir yolsuzluk soruşturmasına kalkan yapılan kitleler kurban istiyor.

Talebin farkında olan CHP de durur mu?

Dün Avcılar Belediyesi, birinin sosyal medyadan yaptığı "Gökhan Ünver gösterisini iptal edin. AKP'li istemiyoruz ilçemizde" şeklindeki talebe şöyle cevap veriyordu:

"Merhaba, bahse konu etkinlik iptal edilmiştir."

Vay be, belediyeye bak sen, bu hız!

Bodrum Belediyesi ise, Gökhan Ünver'in biletleri epeydir satılan 6 Mayıs'taki gösterisini sahneleyeceği, Heredot Kültür Merkezini tadilat nedeniyle tümden kapattıklarını gururla ilan ediyordu.

Bakalım sırada ne var?

Ama önce, "peki neden" sorusu önümüzde duruyor.

Evet, genç bir adam sadece ve sadece istedikleri sloganı atmadığı için medeni ölüye çevrilmeye çalışıyor.

Ünver de diğerleri de dua etsinler ki faşistler iktidarda değil.

Yoksa sıradaki Aşkale'ye sürgün olurdu herhalde.

Altın vuruşu ise Ünver'in meslektaşı tiyatrocu Emre Kınay yaptı. Kameranın karşsına geçip, Ünver'in sahibi olduğu tiyatro sahnesindeki gösterilerini iptal ettiğini duyurdu. Demek ki, ağzını açınca "Brecht" diyen, özgürlüklerden dem vuran bu tiyatrocunun kaderinde, jübilesini Goebbels rolüyle yapmak varmış. Ne trajedi ama!

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YALANDAN



İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ekonomiye zarar verdiğini söyleyen muhalifler, bu parayla hangi hizmetlerin ülkeye kazandırabileceğini Grok'a soruyorlar.

Peki, ülkenin ekonomisi, Türkiye'nin kaynakları için kaygılanıyormuş gibi görünen bu arkadaşların, bir yandan da piyasaları felç etmek için boykot kampanyası düzenlemelerine ne buyurulur?

Görüyorsunuz işte, Özgür Özel'in boykotu mahalle bakkallarını bile hedef almaya başladı.

Vatandaşı kutuplaştıran bu girişimlerle ancak mide bulandırırlar ama hadi başardılar diyelim. Ve bir kısım esnafı batırırdılar, bazı vatandaşları işsiz bıraktılar. Ellerine ne geçeceğini düşünüyorlar?

Evet, cevaba ihtiyaç yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçenlerde bir konuşmasında alıntı yaptığı Rus yazar Soljenitsin'in dediği gibi, çünkü;

"Yalan söylediklerini biliyoruz, yalan söylediklerini biliyorlar, yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorlar, yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz, ama hâlâ yalan söylüyorlar."

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VEDAT MİLOR'DAN YUNAN BAKAN'A AYAR!



Yok, Vedat Milor'ün bu kez isyanı 'caciki'ye falan değil.

Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis'in, Le Pen'le İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmaları karşısında batının ikiyüzlü tavrını eleştirmiş de gurmemiz ona bozulmuş.

Milor'e kent lokantaları videosu nedeniyle soruşturma açıldığında, "Adamın işi gurmelik, darlamayın" diyordum.

Ama belli ki gurmelere bile celp çıkmış.

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ÖN SEÇİM LE PEN'İN AKLINA GELMEDİ Mİ?



Fransa'daki 2027 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin favori adaylarından olan Le Pen yolsuzluk soruşturmasından hüküm giyerek yarış dışı kaldı.

Avrupa Birliği fonlarını, partisi Ulusal Birlik için uygun olmayan şekilde kullanmaktan suçlu bulunan Le Pen beş yıl süreyle kamu görevine aday olmaktan men edildi.

AP'nin toplam kaybının 2,9 milyon euro olduğunu ve Le Pen'in yaklaşık 474.000 euroyu zimmetine geçirdiğini açıklayan Mahkemenin Yargıcı Bénédicte de Perthuis "Kişisel bir zenginleşme yoktu... Ancak bir partinin zenginleşmesi vardı. Açık olalım: Hiç kimse siyaset yaptığı için yargılanmıyor, konu bu değil" diyor.

Herkesin aklındaki soru aynı, acaba Le Pen'in aklına mahkeme kararını açıklamadan 2 yıl sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıklamak falan gelmedi mi?

Bana sorarsanız gelmemiştir. Le Pen ciddi bir siyasetçi.