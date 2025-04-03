Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra açığa çıktı! Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu
Trabzon'da 14 yıl önce kaybolan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan Süleyman Demir'in, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Müge Anlı, bugünkü canlı yayında Demir'in eşi ve oğlu tarafından baltayla öldürülüp, atıyla birlikte yakıldığının tespit edildiğini açıkladı. İşte yıllar sonra çözülen cinayetin detayları...
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, 13 Ağustos 2011 tarihinde ortadan kaybolan 52 yaşındaki, 6 çocuk babası Süleyman Demir, yıllardır kayıp olarak aranıyordu. Ailesi, Demir'i bulmak için jandarmaya başvurmuş ancak yapılan aramalarda herhangi bir iz bulunamamıştı.
Olayın başından itibaren şüpheler Demir'in ailesi üzerinde yoğunlaşırken, 2011 yılında eşi Ümmühan Demir, oğlu Hızır Demir ve diğer aile üyeleri gözaltına alındı. Ancak o dönem yürütülen soruşturmada somut bir sonuca ulaşılamadı.
Babası Süleyman Demir'in akıbetini öğrenmek isteyen Mevlüt Demir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak şüphelerini dile getirdi. Mevlüt, babasının katilinin annesi Ümmühan Demir ve ağabeyi Hızır Demir olduğunu düşündüğünü açıkladı.
Cinayet iddialarını reddeden Ümmühan Demir, eşinin bir telefon aldıktan sonra evden ayrıldığını ve bir daha geri dönmediğini söyledi. Ancak Süleyman Demir'in oğlu Hızır ile arasının açık olduğu ve aralarında uzun süredir gerginlik yaşandığı öne sürüldü.
Hızır Demir, askere gitmeden önce babasıyla arasının bozuk olduğunu doğrularken, Ümmühan Demir'in eşinin kıyafetlerini yaktığı da ortaya çıktı.