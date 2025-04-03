Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra açığa çıktı! Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu

14 YIL SONRA ORTAYA ÇIKAN VAHŞET

Cinayetle ilgili şüpheleri güçlendiren en önemli açıklamalardan biri, Hızır Demir'in o dönem birlikte olduğu Pınar'dan geldi. Pınar, Hızır'ın eve kanlı bir balta ve kanlı bir gömlek ile geldiğini anlattı. Ancak daha sonra bu ifadelerini inkar etti.