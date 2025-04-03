Yaşam

Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra açığa çıktı! Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu

Trabzon'da 14 yıl önce kaybolan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan Süleyman Demir'in, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Müge Anlı, bugünkü canlı yayında Demir'in eşi ve oğlu tarafından baltayla öldürülüp, atıyla birlikte yakıldığının tespit edildiğini açıkladı. İşte yıllar sonra çözülen cinayetin detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra açığa çıktı! Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, 13 Ağustos 2011 tarihinde ortadan kaybolan 52 yaşındaki, 6 çocuk babası Süleyman Demir, yıllardır kayıp olarak aranıyordu. Ailesi, Demir'i bulmak için jandarmaya başvurmuş ancak yapılan aramalarda herhangi bir iz bulunamamıştı.

Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra açığa çıktı! Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu

Olayın başından itibaren şüpheler Demir'in ailesi üzerinde yoğunlaşırken, 2011 yılında eşi Ümmühan Demir, oğlu Hızır Demir ve diğer aile üyeleri gözaltına alındı. Ancak o dönem yürütülen soruşturmada somut bir sonuca ulaşılamadı.

Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra açığa çıktı! Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu

Babası Süleyman Demir'in akıbetini öğrenmek isteyen Mevlüt Demir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak şüphelerini dile getirdi. Mevlüt, babasının katilinin annesi Ümmühan Demir ve ağabeyi Hızır Demir olduğunu düşündüğünü açıkladı.

Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra açığa çıktı! Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu

Cinayet iddialarını reddeden Ümmühan Demir, eşinin bir telefon aldıktan sonra evden ayrıldığını ve bir daha geri dönmediğini söyledi. Ancak Süleyman Demir'in oğlu Hızır ile arasının açık olduğu ve aralarında uzun süredir gerginlik yaşandığı öne sürüldü.

Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra açığa çıktı! Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu

Hızır Demir, askere gitmeden önce babasıyla arasının bozuk olduğunu doğrularken, Ümmühan Demir'in eşinin kıyafetlerini yaktığı da ortaya çıktı.

Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra açığa çıktı! Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu

Daha sonra programa çıkmayan Ümmühan Demir, "Yeter artık, onu çok aradım. Takatim kalmadı. O beni arasın" şeklinde açıklama yaptı. Bu sözlere ise Müge Anlı, "Nereden arayacak seni? Mezardan mı?" diyerek tepki gösterdi.

Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra açığa çıktı! Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu

14 YIL SONRA ORTAYA ÇIKAN VAHŞET

Cinayetle ilgili şüpheleri güçlendiren en önemli açıklamalardan biri, Hızır Demir'in o dönem birlikte olduğu Pınar'dan geldi. Pınar, Hızır'ın eve kanlı bir balta ve kanlı bir gömlek ile geldiğini anlattı. Ancak daha sonra bu ifadelerini inkar etti.

Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra açığa çıktı! Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu

BALTAYLA ÖLDÜRÜP, ATIYLA BERABER YAKTILAR

Bugün ise Müge Anlı, canlı yayında cinayetin korkunç detaylarını açıklayarak, Süleyman Demir'in eşi Ümmühan Demir ve oğlu Hızır Demir tarafından vahşice öldürüldüğünü duyurdu.

Süleyman Demir'in olaydan önce oğlu Hızır tarafından şiddet gördüğü ortaya çıktı. Olay günü atı ve baltasıyla ormana gittiği, ardından ise namaz kılarken baltayla öldürüldüğü belirlendi.

Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra açığa çıktı! Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu

Anne ve oğlun cesedi parçalara ayırdığı ve cinayet izlerini silmek için cesedi atıyla birlikte yaktığı tespit edildi. Hızır'ın babasının başka birisi olduğu da belirlendi. Yayına çıkan Demir'in diğer oğlu Mevlüt Anlı'ya teşekkür etti. Mevlüt, cezaevinde kardeşi ile görüştüğünü söyleyerek, Hızır'ın cinayeti hala inkar ettiğini açıkladı.

Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra açığa çıktı! Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu

Gözaltına alınan anne Ümmühan Demir ile oğlu Hızır Demir, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.