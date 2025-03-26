İBB Başkanı'nın yolsuzluk soruşturmasından tutuklanmasının ardından iddiaları gargaraya getirmeye çalışan Saraçhane medyası her gün suçüstü yakalanıyor.

Günlerce "İmamoğlu tek bir gizli tanığın ifadesine dayanılarak suçlanıyor" dediler.

Sonra ortaya çıktı ki, savcılığın dosyasında adıyla sanıyla 25 kişinin ifadesi, şikâyeti, tanıklığı var. Çoğunluğu da CHP'li.

Ne fayda, hâlâ aynı yalanı tekrarlıyorlar.

Dün de "Şişli Belediyesi'ne atanan kayyum, kent lokantasını kapattı" şeklindeki aynı elden çıkmış haberi dolaşıma soktular.

Karanlık odasından Sözcü'süne, Ekşi Sözlük'ten Youtuber'ına ne kadar aparat varsa devreye girip haberi yaydılar.

Yalanlama gecikmedi.

Olay tam tersiydi. Kent lokantasını kapattığı söylenen kayyum, şubenin atanmadan önce kapandığını, kendisinin açma talimatı verdiğini, dahası yeni kent lokantaları açacağını ifade ediyordu. Belediyenin X hesabından şu açıklama yapıldı:

"Şişli'deki 3 Kent Lokantası Kapatıldı şeklindeki haberler tamamen asılsızdır.

İkisi sabit, biri ise gezici olarak hizmet veren ancak 19.03.2025 tarihinden bu yana malzeme tedarik edilmediği için kapalı tutulan 3 kent lokantasının en kısa sürede yeniden açılma talimatı, Belediye Başkanvekili Sayın Cevdet Ertürkmen tarafından, göreve başladığı tarih olan 24.03.2025 günü ilgili birim müdürlerine verilmiştir. Kent lokantalarımızın sayısının orta vadede, ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda artırılması, belediyemizin gündeminde yer almaktadır. Vatandaşlarımızın, bu ve benzeri operasyonel habercilik ürünü yalanlara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz."

Ne var ki gerçekler, Özgür Özel'in "yıkın geçin yıkın geçin" diyerek sırtlarını tapışladığı sokaktaki maskeli provokatörlerin de onların peşine takılan gençlerin de derdi değil.

Dün de bir grup, Şişli'deki kent lokantasının kapısına "Halkın ekmeğine AKP tarafından el konulmuştur" şeklinde bir yazı asmaya çalışıyordu.

Ne yapsınlar, hem geleceği için sokağa çıktığını söyleyip hem de yolsuzluktan tutuklanan birine kefil olmak için daha fazla yalandan başka çıkış yok.

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İSRAİL BİLE ÖZEL'DEN BU KADARINI BEKLEMİYORDUR

Gazze'deki soykırım nedeniyle aylardır İsrail mallarına yönelik boykot kampanyaları düzenleniyor.

Bu girişimler ne kadar başarılı oldu bilmiyorum ama muhataplarını rahatsız ettiği kesin.

Ayrıca hükümet de İsrail'le ticareti durdurdu.

Küresel sermayenin bu cürete karşılık vermesini bekliyordum. Ama eminim, karşı atağın CHP eliyle başlatılmasını İsrail bile öngörememiştir! Yoksa görmüş müdür?

Öyle ya, Özgür Özel'in, İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasını protesto etmek için tamamı yerli markalardan oluşan bir boykot listesi yayınlamasının izahı var mı?

Ne olacak, CHP başarır da yerli markaları batırırsa, ekonomiyi sallarsa mahkeme geri adım atıp İmamoğlu hakkındaki soruşturmayı rafa mı kaldıracak? Yargının, çoğunluğu CHP'li onlarca "içeriden" tanığın şikâyetiyle bir soruşturma başlatmasının, rutin hukuku işletmesinin Türkiye ekonomisine zarar vermesinden kaygılandığını söyleyen Özel, ekonomiyi böyle mi koruyor?

Hatırlayacaksınız, Saraçhane'deki kitleye şirin görünmek için "sahip çıkan" gibi değil de "suç ortağı" gibi fütursuzca hareket eden Özel, pazartesi piyasalar açılmadan hemen önce de Maliye Bakanı Şimşek'in istifa ettiğini söylemişti.

Bu bir spekülasyon değil, açıkça manipülasyon.

CHP'deki taht kavgasını meselesi sayanların, mevcut CHP yönetiminin gerçekte neye muhalefet ettiğini görmeleri için daha ne olması gerekiyor?

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ÖZGÜR BEY'İN Z PLANI

Sokak kartını çekerken sonraki adımın ne olduğu merak edilen Özgür Özel, "Z'ye kadar planımız mevcut. CHP, Kuvayı Milliye'nin partisidir. İstanbul işgal altındayken ilk mitinglere başlamış partidir. CHP'de A planı olmazsa Z'ye kadar plan vardır, sonu zaferin Z'sine çıkar" diyor.

Tabii kimse de çıkıp "Burada 300 çeşit balık var" diyen dalış hocasına "Saydın mı" diyen Recep İvedik gibi soramıyor kendisine.

Biz yardımcı olmaya çalışalım.

"Sokaksa sokak" diyerek iddialı uygulamaya koyduğu A planı tutmadı.

Hadi B planının da, sandık kurup İmamoğlu'nu gönüllerin cumhurbaşkanı adayı seçtirmek olduğunu kabul edelim.

C planı da kurultaya tek aday olarak gitmek mi?

Aradakiler neyse de Özgür Bey'in Z planını gerçekten çok merak ediyorum.