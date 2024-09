Cevdet Bey ve Oğulları'nın, Benim Adım Kırmızı'nın yazarı Orhan Pamuk'un epeydir sesi çıkmıyordu. Kafasındaki roman karakterleriyle meşgul olmalı diyorduk.

Dün bizim gazetede bir haberde adının kiracılarla birlikte geçtiği haberi görünce herhalde "Ayaşlı ve Kiracıları" tadında yeni bir roman yazdı diye düşündüm. Meğer mesele başkaymış. Nobelli yazarımızın başı Kara Kitap'ta derin ruhsal tahlillerini yaptığı Teşvikiyeli hemşerileriyle dertteymiş.

Şöyle ki; Orhan Bey'in 18 daire bulunan 50 yıllık Taray Apartmanı'nda 7 dairesi varmış. Her ay kiraları toplarmış. Şimdilerde ise binayı yıkmak niyetindeymiş. Ancak kiracıları ile diğer sakinleri ikna edemiyormuş. O da her yola başvurmuş.









"Binanın depremde yıkılma riski var" diye belediyeye bile müracaat etmiş. Ama İstanbul Teknik Üniversitesi'nden alınan iki ayrı sağlam raporu hamlesini boşa çıkarmış.

Haberden öğrendiğimize göre önümüzdeki hafta da binada oturan çoğu yaşlı, tek konutu olan ve kısa sürede yeni bir konut bulması mümkün olmayanların suyunu, doğalgazını ve elektriğini belediye vasıtasıyla kesecekmiş.

Neden olacak? Apartman görevlisi ve ailesi de dahil illallah edip şimdiden kafasında inşaata çevirdiği apartmanından çıksınlar diye.

Sebebi neyse ne. Müteahhitlik ayak oyunları, mesleğinin zirvesinde, 72 yaşında Nobelli bir yazarın değerli vaktini heba edeceği meşguliyetler mi?

Haklısınız, Nobel'den ödül parasını alır almaz üzerine biraz daha ekleyip New York'ta emlak yatırımı yaptığında onun Nobelli çağdaşlarından bir farkı olduğunu anlamıştık da bu kadarını beklemiyorduk doğrusu.

FELİPE KRAL ADAMMIŞ

İspanya'nın mayıs ayında Filistin Devleti'ni tanıma kararının ardından İspanya Kralı 6. Felipe, ülkesine atanan ilk Filistin Büyükelçisi Hüsnü Abdülvahid'in güven mektubunu resmen teslim aldı.







Büyükelçi Abdülvahid, "İspanya, soykırım yapan İsrail devletine öldürme ruhsatı veren başkalarının tuzağına düşmedi" diyor.

Tüm tehditlere rağmen Filistin'i tanıyan İspanyol hükümetine, halkına ve Filistin elçisinin güven mektubunu basına açık bir törenle İsrail'in gözüne sokan Kral'a saygılarımızla.

İRAN DOSTA KORKU DÜŞMANA GÜVEN VERİYOR

İran'da "Kutsal Savunma Haftası" olarak adlandırılan İran-Irak savaşının başlangıcının 44'üncü yıldönümü dolayısıyla başkent Tahran'da, 1979 yılında gerçekleşen devrimin lideri Humeyni'nin türbesinde askeri geçit töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da katıldığı törende 23 tip balistik füze ve insansız hava araçları sergilendi.

Törende yeni geliştirilen 1000 kilometrelik menzile sahip "Cihad" adlı balistik füze ile keşif ve saldırı operasyonları için geliştirilen "Şahid-136 B" adı verilen kamikaze insansız hava aracı da ilk kez sergilendi.

Bu gövde gösterisi de gün aşırı İran'ı vuran İsrail'e karşı olmadığına göre, içerideki rejim karşıtı İranlılar ayaklarını denk almaları gerektiğini anlamışlardır herhalde.

YA SEV YA GELME

Özbekistan Senatosu tarafından onaylanan yasa değişikliğine göre, Özbekistan'ın ve halkının şerefi, haysiyeti veya geçmişine hakaret eden yahut bu tür eylemlerde bulunanların ülkeye girişi yasaklanacak. Bu kişiler, Özbekistan topraklarında bulunmaları halinde "istenmeyen kişi" ilan edilerek haklarında sınırdışı işlemi yapılacak.









Özbekistan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine aykırı olan, ayrıca devletler arası sosyal, milli ve dini düşmanlığa yol açan, halkın onurunu, haysiyetini veya tarihini aşağılayıcı konuşmalar yapan veya bu tür eylemlerde bulunan yabancı uyrukluların listesi tutulacak.

Dışişleri Bakanlığı'nca listede bulunan yabancı uyruklular, sebeplerini ortadan kaldırdıkları takdirde süresi dolmadan listeden çıkarılabilecek.

Listede yer alan yabancı uyrukluların 5 yıl boyunca Özbekistan'a girmelerine veya ülkede bulunmalarına izin verilmeyecek. Ayrıca bu kişilerin ülkede banka hesabı açmaları veya emlak edinmelerinde bazı kısıtlamalar uygulanacak.

Özbekistan'da işiniz varsa, ülkeye seyahat edecekseniz Twitter'ınızı bir kontrol edin. Özbek pilavı yemiş beğenmemişsinizdir falan, başınıza iş gelmesin.