Dünya aşı haftası önemi nedir? İşte güncellenen aşı takvimi

24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası

Aşılama her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtaran en başarılı, etkili ve düşük maliyetli sağlık müdahalelerinden biridir. Aşılanan birey, hastalıktan korunmanın yanı sıra hastalığın toplumda dolaşmasını engelleyerek aşı olmamış kişileri de korur. Bağışıklama, sağlıkla ilgili kazanımlarla birlikte ekonomik ve sosyal kazanımlar da sağlar.

Her yıl 24-30 Nisan tarihleri arasında kutlanan Dünya Aşı Haftası'nın amacı, aşılamanın önemi hakkında toplumsal farkındalığı artırarak daha fazla çocuğun ve yetişkinin aşıyla önlenebilir hastalıklardan korunmasını, böylece bu hastalıklardan kaynaklanan engelliliğin ve can kayıplarının önlenmesini sağlamaktır. Ayrıca aşı haftası, bağışıklamanın başarılarını kutlamak, kurtarılan hayatlar üzerindeki etkisini vurgulamak ve rutin aşılama çalışmalarını güçlendirmeye yönelik çabaları desteklemek için önemli bir fırsat sunmaktadır.