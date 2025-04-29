Dünya aşı haftası önemi nedir? İşte güncellenen aşı takvimi
Dünya genelinde milyonlarca hayatı kurtaran aşılama uygulamaları, her yıl 24-30 Nisan tarihleri arasında kutlanıyor. Dünya Aşı Haftası'nda Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı itibarıyla çocukluk ve gebelik dönemi aşılama takviminde güncellemeler yapıldığını duyurdu. Aşılamanın sadece bireysel değil toplumsal sağlık için de taşıdığı kritik öneme dikkat çekildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.04.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 13:10