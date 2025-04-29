Sebze ve meyvelerdeki gizli tehlike! Pestisit nedir, zararları nelerdir?

Pestisit Nedir?

Pestisitler, tarım alanlarında zararlı canlıları kontrol altına almak veya ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan kimyasal bileşenlerdir. Bu maddeler, etkiledikleri hedeflere göre, böcekleri yok eden insektisitler, istenmeyen yabani otları bertaraf eden herbisitler ve bitki hastalıklarına neden olan mantarları engelleyen fungusitler gibi farklı kategorilere ayrılır. Tarımsal verimliliği artırmak için yaygın şekilde kullanılan pestisitler, bilinçli kullanılmadığında çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturabilir.