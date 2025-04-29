Sebze ve meyvelerdeki gizli tehlike! Pestisit nedir, zararları nelerdir?
Sebze ve meyve örnekleri üzerinde yapılan analizlerde 155 örneğin %61'inde birden fazla pestisit kalıntısı bulundu. Üstelik 50 farklı üründe ruhsatsız pestisit kullanımı tespit edildi. Vatandaşların gündeminde pestisitin sağlık üzerinde zararları merak konusu oldu. Peki pestisit nedir, zararları nelerdir? İşte pestisitten korunmanın yolları…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.04.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 17:02