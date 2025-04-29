İtalya ve Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa! Başkan Erdoğan-Meloni görüşmesi İtalya basınında | "Türkiye son yıllarda uluslararası sahnede"

İtalya basını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için geldiği Roma'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesine odaklandı. Türkiye ile İtalya arasında, ticaret, sanayi yatırımları, uzay, kültür, spor, sosyal hizmetler, arşiv, ulaştırma ve savunma sanayi alanında anlaşmalar imzalanırken dış basın iki ülke arasındaki ortaklığın yeni bir evreye geçtiğini belirtti. Haber ajansı Agenzia Italia (AGI), haberinde "Erdoğan'ın ziyareti İtalya ve Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa açıyor" ifadelerini kullandı. AGI, ise Türkiye'nin savunma sanayisini överek "Türkiye, son yıllarda uluslararası sahnede savunma alanında merkezi bir aktör ve silah üreticisi olarak öne çıktı." ifadelerine yer verdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi