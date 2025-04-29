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İtalya ve Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa! Başkan Erdoğan-Meloni görüşmesi İtalya basınında | "Türkiye son yıllarda uluslararası sahnede"

İtalya basını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için geldiği Roma'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesine odaklandı. Türkiye ile İtalya arasında, ticaret, sanayi yatırımları, uzay, kültür, spor, sosyal hizmetler, arşiv, ulaştırma ve savunma sanayi alanında anlaşmalar imzalanırken dış basın iki ülke arasındaki ortaklığın yeni bir evreye geçtiğini belirtti. Haber ajansı Agenzia Italia (AGI), haberinde "Erdoğan'ın ziyareti İtalya ve Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa açıyor" ifadelerini kullandı. AGI, ise Türkiye'nin savunma sanayisini överek "Türkiye, son yıllarda uluslararası sahnede savunma alanında merkezi bir aktör ve silah üreticisi olarak öne çıktı." ifadelerine yer verdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.04.2025 17:57 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 18:27
Başkan Erdoğan-Meloni görüşmesi İtalya basınında!

Başbakan Meloni, Villa Pamphili Konutu'nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracından inerken karşıladı.

Başkan Erdoğan-Meloni görüşmesi İtalya basınında!

Erdoğan ve Meloni, tören kıtasının selamlanmasının ardından tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Başkan Erdoğan-Meloni görüşmesi İtalya basınında!

Heyetlerin takdimi sonrası Erdoğan ve Meloni baş başa görüşmeye geçti.

Başkan Erdoğan-Meloni görüşmesi İtalya basınında!

TÜRKİYE İLE İTALYA ARASINDA 11 ANLAŞMA!

Türkiye ile İtalya arasında, ticaret, sanayi yatırımları, uzay, kültür, spor, sosyal hizmetler, arşiv, ulaştırma ve savunma sanayi alanında anlaşmalar imzalandı. Başkan Erdoğan ile İtalya Başbakanı Meloni ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi.

Başkan Erdoğan-Meloni görüşmesi İtalya basınında!

İtalyan basını, Başkan Erdoğan'ın İtalya ziyaretine büyük ilgi gösterdi. İtalya'daki birçok gazetede, Başkan Erdoğan Meloni görüşmesi geniş yankı uyandırdı.

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