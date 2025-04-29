Kut’ül Amare nedir, nerede bulunur? Kut’ül Amare zaferi ve tarihi önemi nedir?

İngiliz Komutanın Teslimiyet Mektubu

Townshend, son çare olarak Halil Paşa'ya bir mektup göndererek, açlık nedeniyle teslim olmak zorunda kaldığını belirtti. Mektubunda, askerlerinin cesaretini ve görevlerini yerine getirdiklerini vurguladı. Townshend, Kut'ül Amare'nin tesliminden sonra İstanbul'a gönderilmek üzere serbest bırakılmak istediğini de ifade etti. Ancak Osmanlı, sadece şartlı teslimiyet kabul edeceğini belirterek, General'in ordusuyla birlikte teslim olmasını istedi.