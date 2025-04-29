Kut'ül Amare nedir, nerede bulunur? Kut'ül Amare zaferi ve tarihi önemi nedir?
Bugün Türk tarihinin tozlu raflarında uzun yıllar yeterince anılmayan ama askeri dehası ve siyasi etkisiyle öne çıkan Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. yıl dönümü. 29 Nisan 1916'da Osmanlı ordusunun Irak Cephesi'nde İngiliz 6. Tümeni'ni kuşatarak teslim almasıyla kazanılan bu zafer Çanakkale'den sonra Osmanlı'nın dünya savaşında elde ettiği en büyük askeri başarı olarak kayıtlara geçti.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.04.2025 13:49