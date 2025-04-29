TOKİ arsa satışı hangi illerde? 383 arsa satışı açık arttırma tarihleri ne zaman?

Ödeme Planı Nasıl Olacak?

Satışı yapılacak arsalar için ödeme planı da belli oldu. TOKİ, alıcıdan yüzde 25 peşinat talep edecek. Kalan tutar ise 24 ay vadeli olarak ödenebilecek. Bu model, hem yatırımcıların hem de arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor.