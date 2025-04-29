TOKİ arsa satışı hangi illerde? 383 arsa satışı açık arttırma tarihleri ne zaman?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 43 ildeki toplam 383 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek müzayedelere dileyenler online olarak da katılabilecek. Yatırımcıların ilgisini çeken satışlarda teminat bedeli ve ödeme planı da merak konusu oldu. Peki TOKİ'nin arsa satışlarında teminat tutarı ne kadar, ödeme koşulları nasıl olacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.04.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 11:47