Viral Galeri Viral Tıkla TOKİ arsa satışı hangi illerde? 383 arsa satışı açık arttırma tarihleri ne zaman?

TOKİ arsa satışı hangi illerde? 383 arsa satışı açık arttırma tarihleri ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 43 ildeki toplam 383 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek müzayedelere dileyenler online olarak da katılabilecek. Yatırımcıların ilgisini çeken satışlarda teminat bedeli ve ödeme planı da merak konusu oldu. Peki TOKİ'nin arsa satışlarında teminat tutarı ne kadar, ödeme koşulları nasıl olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.04.2025 11:47 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 11:47
TOKİ arsa satışı hangi illerde? 383 arsa satışı açık arttırma tarihleri ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yatırımcıları ilgilendiren kapsamlı bir arsa satışı için geri sayıma geçti. Türkiye genelinde 43 ilde yer alan 383 arsa, açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. Müzayedeler, 7 ve 8 Mayıs tarihlerinde İstanbul ve Ankara'daki iki ayrı salonda eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Dileyenler fiziki katılım yerine online olarak da teklif verebilecek.

TOKİ arsa satışı hangi illerde? 383 arsa satışı açık arttırma tarihleri ne zaman?

Açık Artırma Nerede ve Ne Zaman Yapılacak?

TOKİ'nin arsa müzayedeleri, 7-8 Mayıs 2025 tarihlerinde saat 10.30'da başlayacak. Katılımcılar, İstanbul'da TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu'nda, Ankara'da ise İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle adresinde hazır bulunabilecek. Ayrıca isteyenler, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. üzerinden internet yoluyla da açık artırmaya katılım sağlayabilecek.

TOKİ arsa satışı hangi illerde? 383 arsa satışı açık arttırma tarihleri ne zaman?

Katılım Şartları: Teminat ve Başvuru Süreci

Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, müzayede öncesinde teminat bedellerini Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Halkbank Halkalı Şubesi hesabına yatırmaları gerekiyor. Teminat tutarları ise taşınmazların muhammen bedeline göre belirlenmiş durumda:

📌150 bin TL'ye kadar olan taşınmazlar için: 7.000 TL

📌150 bin 1 TL – 1 milyon TL arası: 45.000 TL

TOKİ arsa satışı hangi illerde? 383 arsa satışı açık arttırma tarihleri ne zaman?

📌1 milyon 1 TL – 6 milyon TL arası: 245.000 TL

📌6 milyon 1 TL – 38 milyon TL arası: 1.500.000 TL

📌38 milyon 1 TL – 250 milyon TL arası: 9.000.000 TL

📌250 milyon TL ve üzeri taşınmazlar için: 50.000.000 TL

MÜZAYEDE ŞARTNAMESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

TOKİ arsa satışı hangi illerde? 383 arsa satışı açık arttırma tarihleri ne zaman?

Ödeme Planı Nasıl Olacak?

Satışı yapılacak arsalar için ödeme planı da belli oldu. TOKİ, alıcıdan yüzde 25 peşinat talep edecek. Kalan tutar ise 24 ay vadeli olarak ödenebilecek. Bu model, hem yatırımcıların hem de arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor.

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