Türkiye'de saklı tarih: MÖ 190 civarında yapılmış! Turistler akın ediyor
Pamukkale'nin bembeyaz travertenlerinin ardında gizlenen Hierapolis antik kenti, hem tarihi zenginliği hem de efsaneleriyle ziyaretçilerini büyülüyor. 2 bin yılı aşan geçmişiyle, kehanet dumanlarından Roma ihtişamına kadar uzanan sırlarla dolu bu antik şehir, zamanda yolculuğa çıkarıyor. Türkiye'de saklı tarih olan bu kente turistler akın ediyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.04.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 15:59