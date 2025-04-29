Türkiye’de saklı tarih: MÖ 190 civarında yapılmış! Turistler akın ediyor

Türkiye'nin en etkileyici arkeolojik hazinelerinden biri olan Hierapolis Antik Kenti, Denizli'de Pamukkale travertenlerinin hemen üzerinde yer alıyor. M.Ö. 190 yılında Bergama Kralı II. Eumenes tarafından bir sağlık merkezi olarak kurulan bu tarihi kent, hem Roma hem de Bizans dönemlerinde büyük önem kazanmış, şifa arayanların uğrak noktası haline gelmiştir. Bugün ise eşsiz kalıntıları, mitolojik efsaneleri ve nefes kesen manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.