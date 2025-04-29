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Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Askerlik celp ve sevk tarihleri...

Mayıs 2025 celbi kapsamında silahaltına alınacak yükümlüler, askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) duyuracağı sınıflandırma sonuçlarıyla birlikte er, yedek subay aday adayı ve yedek astsubay aday adayı statüsündeki yükümlülerin hangi birliklerde görev yapacakları belli olacak. Celp dönemi yaklaştıkça gözler MSB tarafından yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.04.2025 12:01
Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Askerlik celp ve sevk tarihleri...

2025 Mayıs celbi kapsamında silahaltına alınacak yükümlüler için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik görevini yerine getirecek olan er, yedek subay ve astsubay adaylarının sınıflandırma sonuçlarını açıklamaya hazırlanıyor. Peki askerlik yerleri ne zaman belli olacak ve nasıl öğrenilecek?

Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Askerlik celp ve sevk tarihleri...

Sınıflandırma Sonuçları 30 Nisan'da e-Devlet'te

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi takvimine göre, 2025 Mayıs celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Nisan 2025 Çarşamba günü erişime açılacak. Sonuçlar, yalnızca e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.

Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Askerlik celp ve sevk tarihleri...

Yükümlüler, www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan "Er Sınıflandırma Sonucu", "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Yedek Astsubay Sınıflandırma Sonucu" başlıkları altından askerlik yerlerini öğrenebilecek. Sisteme giriş yapanlar, T.C. kimlik numaralarıyla ilgili sorgulamayı hızlıca gerçekleştirebilecek.

Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Askerlik celp ve sevk tarihleri...

Bir Kez Sınıflandırılan Tekrar Tabi Olmayacak

MSB tarafından yapılan açıklamada, sınıflandırması tamamlanan yükümlülerin bir daha bu işleme tabi tutulmayacağı belirtildi. Ancak dikkat çeken bir diğer detay ise daha önceki dönemlerde yedek subay ya da astsubay adaylığına ayrılan ancak celp döneminde mazeretsiz olarak birliğine katılmayanların, er statüsünde askere sevk edileceği oldu.

Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Askerlik celp ve sevk tarihleri...

Sevk Dönemleri Netleşti

2025 yılı celp ve sevk tarihleri de açıklandı. Buna göre yükümlüler aşağıdaki takvime göre birliklerine teslim olacak:

Yedek Subay / Astsubay Adayları ile Er (1. Grup): 8 Mayıs 2025

Er (2. Grup): 12 Haziran 2025

Er (3. Grup): 10 Temmuz 2025

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