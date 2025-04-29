Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Askerlik celp ve sevk tarihleri...
Mayıs 2025 celbi kapsamında silahaltına alınacak yükümlüler, askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) duyuracağı sınıflandırma sonuçlarıyla birlikte er, yedek subay aday adayı ve yedek astsubay aday adayı statüsündeki yükümlülerin hangi birliklerde görev yapacakları belli olacak. Celp dönemi yaklaştıkça gözler MSB tarafından yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.04.2025 12:01