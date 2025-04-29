Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Askerlik celp ve sevk tarihleri...

Bir Kez Sınıflandırılan Tekrar Tabi Olmayacak

MSB tarafından yapılan açıklamada, sınıflandırması tamamlanan yükümlülerin bir daha bu işleme tabi tutulmayacağı belirtildi. Ancak dikkat çeken bir diğer detay ise daha önceki dönemlerde yedek subay ya da astsubay adaylığına ayrılan ancak celp döneminde mazeretsiz olarak birliğine katılmayanların, er statüsünde askere sevk edileceği oldu.