Balistik füzelerle poz verip İsrail'e bir iki Katyuşa attıran Hamaney'in kırmızı yüzüğünde hâlâ keramet arayanlar var.

Haniye'nin Tahran'da öldürülmesi bardağı taşırmış, Hamaney'in aylar önce Suriye'deki üst düzey komutanları vurulduğunda havaya kaldırdığı kırmızı yüzüklü eli her an inebilirmiş.

Televizyonlardaki terör ve güzellik uzmanları da bu görüşte.







Hamaney'in sosyal medyadan yayınladığı aşağıdaki mesajını "gelmekte olan"a delil gösteriyorlar:

"İsrail; cinayette olimpiyat rekoru sahibi... Siyonist rejim, terör, zulüm ve tuhaf suçlarla dünya insan suçları tarihine yeni bir standart bıraktı. Bugün beşikteki bebeklerin, çocukların, kadınların ve hastanelerdeki hastaların üzerine siyonist ağır bombalar atılıyor."

"Balistik füze uçmaz, mürit uçurur" deyince "İsrail'in ekmeğine yağ sürüyorsunuz" diyenler bu sanal cihat karşısında ne dememizi arzu ediyorlar?

Sosyal medyadaki gençler gibi, "İsrail böyle yıkılmaz Hamaney, füze atsaydın" falan dememizi mi?

Bırakın Allah aşkına. Mollaların 45 yıldır bölgede İslam ülkelerini bölmek için yürüttüğü Şii yayılmacılığına İsrail karşıtlığı kılıfı giydirdiğini ve bu danışıklı dövüşten İsrail'in ve ABD'nin razı olduğunu görmemek için kör olmak lazım.

İki füzeyle gaz alıp yıllardır iktidarlarını koruyan bu yapı bölge ülkeleri için en az İsrail kadar tehlikeli.

***



HİROŞİMA, NAGAZAKİ NEYSE GAZZE O

Geçtiğimiz gün İkinci Dünya Savaşı'nda ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine "şişman adam" ve "küçük çocuk" ismi verilen atom bombalarının atılmasının 79'uncu yıldönümüydü.

İsrail'in Tokyo Büyükelçisi Gilad Cohen'in de katıldığı törende konuşan Hiroşima Valisi Yuzaki, Gazze'yi ima ederek "Modern zamanlarda oklar ve kılıçlar yerine, erkek, kadın, çocuk ve yaşlılar kurşunlarla vuruluyor, füzelerle parçalanıyor. BM'nin oluşturduğu dünya düzeninin koruyucusu olması gereken büyük güçler, uluslararası hukuku ihlal ederek ve güç kullanarak statükoyu değiştirme çabası içerisindeler" dedi.







Valinin sözlerini İsrail elçisinin yüzüne söylemesi iyi olmuş ama keşke Filistin temsilcisini de çağırsaydı.

Japonya'nın Nagazaki Belediye Başkanı Suzuki Şiro ise bugünkü anma törenine İsrail büyükelçisinin davet edilmeyeceğini açıkladı. ABD ve İngiltere'nin Japonya büyükelçileri kararı protesto edip törene katılmayacaklarını söylemişler.

Putin, "Japonların büyük çoğunluğu ülkelerine atom bombalarını Sovyetler'in attığına inanıyor" diyordu. Şiro gibi celladının da kardeşinin de farkında olan Japonlara, saygılarımızla...

***



RUSYA CEPHESİNDE YENİ BİR ŞEY VAR

Putin, ABD'yle ve Batı'yla pek çok cephede mücadele ediyor.

ABD'nin seçim sonuçlarını kabul etmediği Venezuela'ya savaş gemisi gönderiyor... CENTCOM'un kiralık çetesi PKKYPG'nin kontrolündeki Aynel Arap'ta Şam yönetimiyle birlikte askeri üs kuruyor.

Tabii ki bu hamlelerin bir de karşılığı var. Dün Ukrayna ordusunun Rusya'nın güneyindeki Kursk bölgesine yönelik beklenmedik taarruzu gibi. Tutunabilirler mi bilmiyorum ama Ukrayna şu an için Rusya topraklarında.

Putin provokasyon dese de Moskova için sineye çekilecek bir durum olmadığı kesin.

***



GÜRSEL TEKİN ÇÖKECEK MEDYA ARIYOR

Biliyorsunuz, 7 Haziran seçimleri öncesi kameraların karşısına geçip "Kazandıkları günün ertesinde vakit kaybetmeden kendilerini desteklemeyen medya kuruluşlarına el koyacaklarını" açıklayan Gürsel Tekin bir süredir işsiz.

CHP'nin yeni yönetimi kendisini mahalli seçimlerde Esenyurt belediye başkanı adayı bile ilan etmeyince partinin Atatürkçülük'ten uzaklaştığını söyleyip istifasını vermişti.







Basında yer alan haberlere göre Tekin'in medyaya yönelik hevesleri depreşmiş. "Mahallelere sıkışmış haberciliği" aşma iddiasıyla medyaya girecekmiş.

Doğru bir hedef. Yerel seçimler bitti, şimdi bütün mesele 2028 cumhurbaşkanlığı seçimleri.

İnternet gazeteciliğiyle, Özgür Özel yönetimi, Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında daldan dala sekerek bir vekillik bile kapabilir.

Hemşerisi Barış Yarkadaş bu işlerde uzman, ona danışsın. Tuncay Özkan'dan ise uzak dursun, kolu bacağı kaptırabilir.