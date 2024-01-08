Türkiye aylardır ötelediği seçim havasına girdi.

AK Parti beklendiği üzere, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun karşısında Murat Kurum'la yarışacak.

İmamoğlu, 2019 seçimlerini "Altılı Masa ittifakıyla" kazanmıştı. Bu seçimde HDP'nin tavrının ne olacağını pazarlıklar belirleyecek.

İmamoğlu'nun zaferinde etkili olan Meral Akşener'in "Şimdiki aklım olsa kalktıktan sonra yeniden oturmazdım" dediği masaya dönmesi ise çok zor. Yine de İyi Parti tabanından bir kısım seçmenin İmamoğlu'nu desteklemesini bekleyebiliriz.







Sonucu konuşurken, seçim artimetiğinin dışında, muhalefetin büyük umutlarla girdiği Mayıs seçimlerinden sonra içine girdiği travmayı da göz ardı edemeyiz. Muhalif seçmende ne 2019 ne de 2023 seçimlerindeki hava var. 5 yıl boyunca kayda değer tek bir icraatla bile hafızalarda yer edemeyen İmamoğlu'na oy verecek kitle içinde yine "Yeter ki Erdoğan gitsin" diyenler ağırlıklı olacak. Bu "temeninin" ancak 5 yıl sonra bir anlam ifade edeceğini düşünürsek, İmamoğlu'na daha güçlü bir motivasyon gerektiği ortada.

Ve tabii ki, Murat Kurum gibi siyasi kavgalarla değil bakanlık dönemindeki icraatlarıyla tanınan, yıpranmamış bir adayın sahneye çıkması gri alandaki rasyonel seçmeni mutlaka etkileyecektir.

"Bir de beni deneyin" diyerek yakaladığı şansı Cumhurbaşkanlığı hevesiyle ve siyasi polemiklerle heba eden İmamoğlu'na bu dönemde slogandan daha fazlası lazım olacak.

Seçmen sandıkta kentin trafik, ulaşım, deprem ve insani kentleşme gibi sorunlarına "çözeceğiz" dışında somut projelere bakacak.

Zira İstanbullu önceki dönemlerde yapılan alt yapı yatırımları sayesinde 5 yıl bir şekilde idare eden kentin bir dönem daha 'temel atmama törenleri'ni falan kaldırmayacağının farkında.

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KAFAMDAKİ MURAT KURUM



AK Parti'nin İstanbul adayı ilan edilen Murat Kurum siyasette yeni bir isim diyebiliriz.

Ankara'da memur bir ailenin çoğu olarak dünyaya gelen 48 yaşındaki Kurum İnşaat mühendisi. Yüksek lisansı kentsel dönüşüm alanında yapmış.

Kariyerine TOKİ'de başlayan ve geçtiğimiz dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı yapan Kurum, sahada büyük projelerin üstesinden geldi.







Deprem dönemindeki performansıyla muhalefetten de alkış aldı.

Murat Kurum'la televizyon röportajları yaptım. Uluslararası temaslarında da kendisini tanıma, nasıl iş yaptığını, diyalog kurduğunu görme imkanı buldum.

Hafızamda işine odaklanmış, yeni fikirlere açık, malum siyasetçi hastalıklarından kendini korumayı başarmış, esprili ve sakin bir adam olarak yer etti.

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ADAYLARIN İLK TWİTLERİ



İstanbul'da kıran kırana bir yarışa girecek olan İBB'nin AK Partili ve CHP'li adayları ilk sözlerini sosyal medyadan söylediler:

"İstanbul'a hizmette Tam Yol İleri" sloganını kullanan İmamoğlu Twitter hesabına şunları yazdı:

"Kadınları, gençleri, esnafları, iş insanlarını bu tarihi yolculuğa destek olmaya davet ediyorum. Her yaştan, her sektörden çalışanları, üreticileri, emekçileri, kadınları ve gençleri bir kez daha tarih yazmaya davet ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbulumuz Muradına Kavuşacak" diyerek duyurduğu Kurum ise ilk twitinde vizyonunu şu cümlelerle tarif etti:

"İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız hazırız, kararlıyız. Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra SADECE İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak."

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ERDOĞAN, ÖZGÜR ÖZEL'İ NASIL ÖZGÜRLEŞTİRECEK?



Dün İmamoğlu için İBB seçimlerinin bir yerel seçim olmadığını 2028 hedefi için bir olmazsa olmaz bir basamak olduğunu yazmıştım.

CHP Genel Başkanlığı'nı Kılıçdaroğlu'ndan zamanı gelince İmamoğlu'na vermek üzere "emaneten" aldığı iddia edilen Özgür Özel için de yerel seçim anlamı bambaşka.









İmamoğlu kazanırsa koltuğuna elveda diyeceğini biliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin aday tanıtım toplantısında söylediği şu sözler, ana muhalefetteki halinin özeti:

"Özgür efendinin genel başkanlık macerası daha başlamadan vesayet gölgesi altında bitmeye yüz tuttu. İnşallah 31 Mart seçimlerinde sadece şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmakla kalmayacağız. Bu seçimlerde elde edeceğimiz zaferle aynı zamanda Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz."