08 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Melih Altınok Sloganlar değil projeler kazanacak
MELİH ALTINOK
Sloganlar değil projeler kazanacak

Sloganlar değil projeler kazanacak

08.01.2024, Pazartesi

Türkiye aylardır ötelediği seçim havasına girdi.
AK Parti beklendiği üzere, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun karşısında Murat Kurum'la yarışacak.
İmamoğlu, 2019 seçimlerini "Altılı Masa ittifakıyla" kazanmıştı. Bu seçimde HDP'nin tavrının ne olacağını pazarlıklar belirleyecek.
İmamoğlu'nun zaferinde etkili olan Meral Akşener'in "Şimdiki aklım olsa kalktıktan sonra yeniden oturmazdım" dediği masaya dönmesi ise çok zor. Yine de İyi Parti tabanından bir kısım seçmenin İmamoğlu'nu desteklemesini bekleyebiliriz.



Sonucu konuşurken, seçim artimetiğinin dışında, muhalefetin büyük umutlarla girdiği Mayıs seçimlerinden sonra içine girdiği travmayı da göz ardı edemeyiz. Muhalif seçmende ne 2019 ne de 2023 seçimlerindeki hava var. 5 yıl boyunca kayda değer tek bir icraatla bile hafızalarda yer edemeyen İmamoğlu'na oy verecek kitle içinde yine "Yeter ki Erdoğan gitsin" diyenler ağırlıklı olacak. Bu "temeninin" ancak 5 yıl sonra bir anlam ifade edeceğini düşünürsek, İmamoğlu'na daha güçlü bir motivasyon gerektiği ortada.
Ve tabii ki, Murat Kurum gibi siyasi kavgalarla değil bakanlık dönemindeki icraatlarıyla tanınan, yıpranmamış bir adayın sahneye çıkması gri alandaki rasyonel seçmeni mutlaka etkileyecektir.
"Bir de beni deneyin" diyerek yakaladığı şansı Cumhurbaşkanlığı hevesiyle ve siyasi polemiklerle heba eden İmamoğlu'na bu dönemde slogandan daha fazlası lazım olacak.
Seçmen sandıkta kentin trafik, ulaşım, deprem ve insani kentleşme gibi sorunlarına "çözeceğiz" dışında somut projelere bakacak.
Zira İstanbullu önceki dönemlerde yapılan alt yapı yatırımları sayesinde 5 yıl bir şekilde idare eden kentin bir dönem daha 'temel atmama törenleri'ni falan kaldırmayacağının farkında.

***


KAFAMDAKİ MURAT KURUM

AK Parti'nin İstanbul adayı ilan edilen Murat Kurum siyasette yeni bir isim diyebiliriz.
Ankara'da memur bir ailenin çoğu olarak dünyaya gelen 48 yaşındaki Kurum İnşaat mühendisi. Yüksek lisansı kentsel dönüşüm alanında yapmış.
Kariyerine TOKİ'de başlayan ve geçtiğimiz dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı yapan Kurum, sahada büyük projelerin üstesinden geldi.



Deprem dönemindeki performansıyla muhalefetten de alkış aldı.
Murat Kurum'la televizyon röportajları yaptım. Uluslararası temaslarında da kendisini tanıma, nasıl iş yaptığını, diyalog kurduğunu görme imkanı buldum.
Hafızamda işine odaklanmış, yeni fikirlere açık, malum siyasetçi hastalıklarından kendini korumayı başarmış, esprili ve sakin bir adam olarak yer etti.

***


ADAYLARIN İLK TWİTLERİ

İstanbul'da kıran kırana bir yarışa girecek olan İBB'nin AK Partili ve CHP'li adayları ilk sözlerini sosyal medyadan söylediler:
"İstanbul'a hizmette Tam Yol İleri" sloganını kullanan İmamoğlu Twitter hesabına şunları yazdı:
"Kadınları, gençleri, esnafları, iş insanlarını bu tarihi yolculuğa destek olmaya davet ediyorum. Her yaştan, her sektörden çalışanları, üreticileri, emekçileri, kadınları ve gençleri bir kez daha tarih yazmaya davet ediyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbulumuz Muradına Kavuşacak" diyerek duyurduğu Kurum ise ilk twitinde vizyonunu şu cümlelerle tarif etti:
"İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız hazırız, kararlıyız. Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra SADECE İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak."

***


ERDOĞAN, ÖZGÜR ÖZEL'İ NASIL ÖZGÜRLEŞTİRECEK?

Dün İmamoğlu için İBB seçimlerinin bir yerel seçim olmadığını 2028 hedefi için bir olmazsa olmaz bir basamak olduğunu yazmıştım.
CHP Genel Başkanlığı'nı Kılıçdaroğlu'ndan zamanı gelince İmamoğlu'na vermek üzere "emaneten" aldığı iddia edilen Özgür Özel için de yerel seçim anlamı bambaşka.




İmamoğlu kazanırsa koltuğuna elveda diyeceğini biliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin aday tanıtım toplantısında söylediği şu sözler, ana muhalefetteki halinin özeti:
"Özgür efendinin genel başkanlık macerası daha başlamadan vesayet gölgesi altında bitmeye yüz tuttu. İnşallah 31 Mart seçimlerinde sadece şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmakla kalmayacağız. Bu seçimlerde elde edeceğimiz zaferle aynı zamanda Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
İstanbul’a ana muhalefet lideri değil belediye başkanı seçeceğiz 07.01.2024 Pazar
Ekrem Bey, kolları sıvamakta biraz geç kalmadınız mı? 06.01.2024 Cumartesi
İstanbul’un adayı kim olacak? 05.01.2024 Cuma
Bu kadar Mossad casusu sizce İstanbul’da ne arıyor? 03.01.2024 Çarşamba
Ali Bey artık CHP’nin başına geçmenizin zamanı gelmedi mi? 01.01.2024 Pazartesi
Her yönüyle Riyad krizi 31.12.2023 Pazar
Uludere, Çözüm Süreci’ni sabote etmek içindi 30.12.2023 Cumartesi
İlla bir şeyler yasaklanacaksa yasak istemek yasaklansın 29.12.2023 Cuma
O Ferrariler çok yakmaz mı Sayın Bakan? 27.12.2023 Çarşamba
DEM bu kumarın sonunu bilmiyor mu? 25.12.2023 Pazartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA