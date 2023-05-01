Kemal Kılıçdaroğluyayınında Maliye Bakanlığı yaptığını söylemiş.Dili mi sürçmüş, sonra düzeltiyor mu diye videonun devamını da izledim...Ne yazık ki hayır. Üstelik "" diye iki kez üstüne basa basa tekrarlıyor.Bence sorunumuz artık "" aşamasını çoktan aştı.Karşı karşıya olduğumuz Kemal Bey'in miting meydanında ülkenin Cumhurbaşkanına "" dedikten sonra "neyse söylemeyeyim" diyerek gülmesi gibi patavatsızlıktan, çiğlikten falan ibaret değil."Atatürk'ün Genel Başkanlığı koltuğunda oturuyorum" dedikten sonra Polatlı çevresinde yapılandüzenlemesi gibi asgari genel kültür eksikliğinden de bahsedemeyiz.Çünkü, tıpkı Mersin'i Güneydoğu'da sanması, Çorum'u ülke bilmesi, Zonguldaklı Uzun Mehmet'i Uzun Hasan yapması gibi, bu rezalet olsa olsa Kılıçdaroğlu'nun ve ona "Efendim yanılıyorsunuz ne Sakarya'sı" diyerek karşı çıkacak tarih bilgisine sahip olmayan en yakın çevresindeki 100 kişininolduğunu gösterir.Ve "" oldukları için CHP'ye oy verdiklerini söyleyen seçmenleri memnunsa bize bir şey söylemek düşmez.Ne var ki burada bambaşka bir sorunla muhatabız.Hayır,bir durum bu.Zira Kemal Bey böyle bir yalanın ortaya çıkmamasını düşünemeyeceğine göredeğil mi?Farkındasınızdır. İlk kez de olmuyor. Kılıçdaroğlu'nun "" dediğini unuttuk mu mesela?Kimse sormadan Alevi'yim diye ortalığa fırlayan veindirgemekten çekinmeyen 74 yaşındaki "Dersimli bir dede", Hz. Ali'yi kitaplar yazmış bir din alimi sanamayacağına göre bunun izahı nedir?Belli ki Hz. Ali'nin olmayan kitaplarını okuduğunu düşünüyor ve buna canlı yayında söyleyecek kadarBenim de aklımafilmi geliyor (ikincigelen filmi sonda söyleyeceğim)ama artık "" mıdersiniz "" mı sizekalmış....Biliyorum, bu toplara girmez ama cevabı en iyiverir aslında...Şaka yapmıyorum. Psikiyatrlarımız göreve!Çünkü Kemal Bey'in yaş vb. sebeplerle akıl sağlığında bir sorun yoksa ve sistematik olarak saçmalamasının sebebi(olmayana ergi,bu açıkça gerçeklik algımızı, ülkeyi ve siyasetietmektir.Bu arada röportajı yapan Serap Belet ve Kürşat Oğuz neden "Pardon Maliye Bakanı mıydınız?" diye sorma, düzeltme ihtiyacı duymadılar merak ediyorum.İkisi de programın tek konuğunun söylediklerini, rejide röportajı takip eden de mi yoktu? Oysa Kemal Bey adeta her bir sunucu için bir kez söyler gibi iki kez "Ben Maliye Bakanıyken" diye tekrarladı. Hatta gazetecileri "" dinlemeleri için de "özür dilerim" diyerek uyardı.Herhalde akıllarına, o sözleri duyunca gözümde canlanan, "Neşeli Günler" filminde "Bakanlık teklifi aldım" diyerek yeğenlerini kandırmaya çalışan Ziya rolündeki Şener Şen'e Münir Özkul'un "" diye ayar verdiği o unutulmaz sahne geldi sanırım, daldılar...