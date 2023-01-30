Cumhuriyet'e konuşan 6'lı masa kurmayları, 13 Şubat'taki liderler zirvesinde adayın netleşeceği iddiaları hakkında "Yetişir, yetişme ihtimali yüksek. Ancak Büyük olasılıkla adayın ismi 13 Şubat'ta açıklanmaz. Ancak açıklanmasa bile, kim olduğu netleşmiş olur. Masanın tarafları olarak 13 Şubat'ta adayın belirlenmesini bekliyoruz" demişler.

"Ey aday geldiysen 6 kez masaya vur" esrpileriyle yakınmaktan gülme aşamasına geçen muhalif seçmeni teskin etmek için yapılan bu kulis haberin de "yalan olacağını" söylememize gerek yok sanırım.

Türkiye'deki seçimleri altılı masadan daha ciddiye alan Le Mond bile "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anketlerde yükseldiği Türkiye'de muhalefet kargaşa içinde" başlıklı analizleriyle dereyi görmeden paçaları sıvayıp iktidarı aralarında pay etmeye çalışanlara uyarı yapma ihtiyacı hissediyor.







Ortada adaya dair en ufak uzlaşı olmadığının bir göstergesi de seçim tarihi açıklanınca Kılıçdaroğlu'ndan önce yurt gezilerine başlayan İmamoğlu. Geçtiğimiz gün de Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın ardından Bilecik'e gitti. Hatta kürsüden Erdoğan taklidi bile yaptı.

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'ya "13 Şubat'ta bir ismin çıkacağını öngörmüyorum. 13 Şubat'ta yapılacak olan şey, geçiş yol haritasının açıklanması ve aday belirlemedeki sürecin nasıl olacağına ilişkin mutabakat olacaktır" dedirten de zaten İmamoğlu yarıştan düşmemesi.

Kılıçdaroğlu'na kırmızı ışık yakan Cihan Paçacı'yı istifa ettiren de... Diğer İyi Partili yöneticilere İmamoğlu'nun ve Kılıçdaroğlu'nun topladığı kalabalıkları kıyaslayıp "Sokağı görmezden gelemeyiz, bu işin şakası yok" diye twitler attıran da bu hava.

Kemal Bey masaya elini vurup adaylığını bir an önce ilan etmezse kontrolü hepten yitirecek.

Zira adaylık meselesinin ötelendiği her gün, "demir tavında dövülür" diyerek iddiasından vaz geçemeyen İmamoğlu'na yarıyor. Ve tabii ki başbakan olmak için tek umudu masanın dağılması olan ortağı Akşener'e...

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SEÇİMLERİ ERTELEYELİM DERLER Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan aday bulma telaşındaki rakiplerinin halini bir twitte özetliyor:







"Bir ara 'seçim tarihi netleşsin, adayımız hazır' dediler. Daha sonra 'aday belli ama yıpratmamak için açıklamıyoruz' bahanesine sarıldılar.

Şimdi de anayasadan, seçim yasasından bihaber çıkışlarıyla 'madem bizim adayımız yok, Cumhur İttifakı'nın da olmasın' demeye getiriyorlar."

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YETER, MİLLET GÜLMEKTEN ÖLECEK!

Seçim tarihi olarak 14 Mayıs olacağını epey önce yazmıştım. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçilen tarihten ötürü Demokrat Parti'nin "Yeter söz milletindir" sloganını kullandığında işin buralara varacağını tahmin edememiştim doğrusu. En fazla, oyu bindelerle ifade edilen Demokrat Parti'den bir takım iddialı itirazlar geleceğini falan düşünüyordum.







Ne var ki Erdoğan'ın taktiği beklediğimden daha etkili oldu.

Öyle ki Kemal Kılıçdaroğlu, üzerine "Yeter söz milletindir" yazdırdığı dev bir afişi CHP Genel Merkezi'ne astırdı.

Hatta İstanbul milletvekilleri Mehmet Bekaroğlu daha sonra silse de "73 yıl önce rahmetli Menderes tek parti faşizmine karşı 'Yeter söz milletindir' demişti. Tarih tekerrürdür" diyerek ağır bir özeleştiri verdi.

Evet bizler gülüyoruz... "Yeter söz milletindir" diyerek halkın oylarıyla seçilen ancak CHP'nin yıllarca bayram olarak kutlayacağı 27 Mayıs askeri darbesiyle idam edilen demokrasi şehitlerimiz de mezarlarında rahat uyusunlar.