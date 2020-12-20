Ebubekir Sofuoğlu'nun üniversitelerle ilgili sözlerini eleştiren yazıma Twitter'dan "Yalan söylemeyin, hocamız üniversitelere fuhuş evi demedi, öğrencilerin kaldığı evleri kastetti" diyerek itiraz edenler oldu. Beni bir kenara not etmişler. Bir daha 15 Temmuz falan olursa sokağa çıkmazlarmış, görürmüşüm günümü!

"Ha tamam o zaman" dememi bekliyorlar herhalde...



Söylememe gerek var mı bilmiyorum ama öğrenci evlerine de fuhuş evi diyemezsin arkadaş!

Milyonlarca öğrenciyi, onlara güvenip okumaya gönderen aileyi töhmet atında bırakamazsın.

Ha, "Özgür bir entelektüelim, kime ne, ben böyle düşünüyorum" diyebilirsin...

Ama o zaman da görüşlerini siyasilerin geçmişteki görüşlerini çarpıtarak savunmayacaksın.

Ayrıca nasıl senin konuşma özgürlüğün varsa, birilerinin de çıkıp sözlerini tasvip etmiyorum deme, eleştirme hakkı vardır değil mi? Hocaların ağzından çıkan haşa Allah kelamı mı?

"Mahallede kol kırılır yen içinde kalır, karşı mahalle tecavüzcüsüne bile sahip çıkıyor" sitemlerini de anlamıyorum.

Sanırım başkalarıyla karıştırıyorlar. Benim tek bir mahallem var o da Türkiye. S��zlerini yanlış bulduğum birini eleştirirken, acaba hangi mahallenin sakini diye bakmıyorum. Hakkaniyetli davranmaya çalışıyorum, o kadar. Ayrıca CHP yandaşı gazetecilerin ikiyüzlülüğü ne zamandır örnek gösterilecek standart oldu?

"Erasmus değil, orgasmus. Erasmus bursu alan öğrenciler arasındaki gayri meşru ilişkiden bir milyon çocuk doğmuş" diyenlerle kendini aynı mahallede gören varsa onlar gibi davranabilirler.

"Fitne yapıyorlar" laflarına gelince...

Uzatmaya gerek yok. Dönemin başbakanını yine bu köşeden eleştirdiğimde de bakanı, milletvekili, danışmanı, gazetecisi "fitne" yapıyor diyorlardı.

Şu an alayı, o dönem milletvekili adayı gösterilmeyiz diye telefonlarıma çıkmayan ikbal pervanesi de dahil, Davutoğlu'na hakaret sırasına girmiş durumda.

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HANGİMİZ DELİRMİŞ, BİZ Mİ ONLAR MI?



Yandaki resim, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsün dünyaya yayıldığını söylediği Wuhan'dan.



Siyasetten depreme kadar her konuda görüş beyan eden, iştahla sokağa çıkma yasakları gibi asayiş tedbirleri öneren Bilim Kurulu üyelerimiz Wuhan'dan gelen maskesiz, sosyal mesafesiz, yasaksız köpük partileri hakkında ne düşünüyorlar?

Bizi evlerimize tıkan bu korona Çinlilere artık bir şey yapmıyor mu?

Kim deli, biz mi onlar mı?

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YOKSA BU ELON MUSK VATANSEVER DEĞİL Mİ?



ABD deyince ilk akla gelen isimlerden teknoloji dehası Elon Musk, Covid-19 aşısı kolayca erişilebilir olsa bile kendisinin de ailesinin de aşı yaptırmayacağını açıkladı. Ortalık karıştı.



Aklıma AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in geçenlerde attığı bir tweet geldi. Türkiye'de olsa kuyruğa girip Sağlık Bakanlığı'mızın temin ettiği aşıyı yaptıracağını söyleyen Aziz Sancar'ın, bu tavrından ötürü "gerçek vatansever" olduğunu yazmıştı.

Elbette gururumuz Aziz Hoca'nın vatanseverliğini sorgulamıyorum. Nobel'i alarak vatanını fazlasıyla onurlandırdı. Ama şu saatten sonra Elon Musk'ın vatanseverliği tartışmalıdır hocam! Ne dersiniz Özlem Hanım?

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SİZİN KAÇ WHATSAPP GRUBUNUZ VAR?



Size biraz da medya mahallesinden bahsedeyim.

Geçenlerde gazeteci bir büyüğüm Whatsapp gruplarından birinde dolaşan bir paylaşımı kafa bulmak için gönderdi.

"Görmedim, beni gruplara almıyorlar abi" diye gülerek cevap verdim. Onun da yanıtı kısa oldu:

Ne kadar şanslısın!

Evet, herkes gibi, gazetecilerin türlü adlarla Whatsapp grupları var. Yazılarını, tweet'lerini paylaşılması için birbirlerine gönderirler falan... Zaman zaman trolleri de yardıma koşar. İçlerinde bazen karıştırıp sahte hesabından kendini öven tweet'ler atanlar bile çıkar.

Böyle şeylerden hoşlanmadığımı bildikleri için beni gruplara davet etmezler. Zira en yakın arkadaşıma bile şu yazımı paylaşsana, tweet'imi RT'lesene demeyi ayıp buluyorum, görgüsüzlük sayıyorum.

Sadece iki Whatsapp grubuna dahilim. Birinde, geçen sezon atv'de yaptığım Son Durak'ın ekibi var. Çok eğlendiğimiz için kapatmaya kıyamıyoruz. Diğeri de eski üç beş arkadaşımın olduğu, kırk yılda bir yazdığım ama rahmetli Markar Esayan'ın aramızdan ayrılmasıyla anlamsızlaşan bir grup.

Sanırım anlatabildim.