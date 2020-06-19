Dün'nun tavsiyesiyleVatandaşın gündelik hayatıyla ilgilihangi bilimsel gerekçeleri öne sürdüklerini bilmiyoruz. Çünkü esasa dair sorularımız hala cevapsız.Ellerindemı var?Televizyon ekranlarına sabitlenen korona tablolarına baktığımızdagöremiyoruz. 83 milyonluk ülkede vaka sayısında yüzlerle ifade edilen değişimler var. Çarşamba günü hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19.Solunum cihazına bağlı hasta sayısı da yoğun bakım kapasitemizin çok çok altında. Yani, hastanelerin yoğun talep karşısında kilitlenmesi olasılığı bir tehdit değil. Salgında bile pek çok modern şehir hastanesinin açılışının yapıldığı, sağlık altyapısıyla dünyada örnek gösterilen Türkiye'den bahsediyoruz.Kaldı ki bilim insanları da zaten pandeminin yok olmayacağını,söylemiyorlar mı?O halde nedir bu panik havası? Halkı niçin korkutuyorlar?

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Bu konudagörüş belirtiyor. Hatta sokakta yürürken ya dailgili sayısız makale var. Uzmanlar, açık havada maske takmanın, anksiyetesi olanlar, kalp gibi ciddi rahatsızlıkları bulunanlar ve yaşlılar için olumsuz sonuçlar doğuracağını söylüyorlar.Saat başında maske değiştirme imkânımız da olmayacağını düşünürsek...kendisininsağlığımız için en ciddi tehlike olacağınıtahmin etmek zor değil.

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Bilim Kurulu'nun pratikte mümkün olmayan ve çağdaş dünyada örneği bulunmayan son yasak önerisine bilimsel bir izah duyamadığımıza göre aklıma başka ihtimaller de geliyor.Bu yasak fikrini Ahmet Hakan düşürmüş olmasın akıllarına! Ya da en azından teşvik etmiştir.Görmüşsünüzdür, Hürriyet, Bilim Kurulu'nun toplanacağı çarşamba günü Ahmet'inyazısını manşetten görmüştü.Neden olmasın canım...Neticede görüldüğü üzereTıpkı"cesur" ve "iddialı"bir kararla manşete taşındığı Hürriyetyazı işleri toplantısında olduğu gibi.olduğu için önümüzdeki günlerdeBilim Kurulu önerileriyle karşılaşabiliriz.Demedi demeyin.Zira. Medyadan siyasete, gündelik hayatımızdan kanunlara kadar her alanda virüslerden daha hızlı yayıldıkları da kesin.