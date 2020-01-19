Son günlerde hangi internet sitesini açsamröportajıyla karşılaşıyorum.Hepsinde öne çıkan başlıksaEvet, box Office listelerinden, vizyona giren son filmi de dahil işlerin pek iyi gitmediğini görüyoruz.Eski filmleriyleseyirciyi yakalayan Yılmaz'ınEkim 2019'da vizyona giren Karakomik Filmler'ini yalnızcaizlemiş.Geçtiğimiz günlerde seyirciyle buluşan Karakomik Filmler 2 ile ilgili beklenti de yüksek değil.Ancak, Yılmaz'ın yakınmasının sebebini az çok anlasak daZira bahsettiğim röportajlarından birinde aynen şöyle yakınıyordu Yılmaz:

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BunlarFilmleri beraber mi çekiyorlar daoluyorlar?Bu birlikteliğin başlangıcı, yerel seçimlerdemıdır?Peki ya, Recep İvedik 6'sı, bir öncekinin ancak yarısı kadar izlenenbu limited ortaklıkta niye yok?Bilemiyorum...Gördüğüm tek şey, Cem Yılmaz'ın dakapılıp gittiği.Sanki ihtiyacı varmış gibi, popülizme kapılıp onca yılda çizdiği "genius" imajını bir anda içi boş bir politikliğe değişmesi.Kaymakamların sahnesine gönderdiği, adeta elinde bir buket çiçekleevrilmesi.Kolaycılığa teslim olup, içinde bolca zeka olan esprilerinin yakınından bile geçmeyenFilmlerinin de yüzü gibi,

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Bu "menajerleri, image maker'ları ya daverdi yoksa bizzat Yılmaz'ın tercihi mi, şimdi ne söylesek spekülasyon olur.Ama Yılmaz gibi yeteneğini ve zekasını eskiden de olsa kanıtlamış bir sanatçı içinNeyse umarım, bu eleştiri yeni filminin tanıtımına bir katkı yapmıştır Cem Yılmaz.Bu son kredi, belki bahaneleri falan bir kenara koyup sanatın üzerine daha fazla kafa yorma kararı almana vesile olur. Gösterilerinde ti'ye aldığın "" diye söylenen "sokaktaki adamı" düşünürsün.Onu bunu suçlamayı bırakıp,anlamaya çalışırsın.Bu aradade söyle onlar biraz sorumlu davransınlar. Çünkü sosyal medyada politik tercihlerinden ötürü filmini izlemeyeceğini söyleyendiye hakaret ederek yaptıkları tek şeyBir seyirci gözüyle olan biten bence bundan ibarettir.