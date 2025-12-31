Haberler Liste Haberleri MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ ne zaman, saat kaçta? 2026 Milli Piyango çekilişi nereden izlenir?

Yılbaşı gecesi yapılacak Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım başladı. Rekor ikramiyeyi kazanmak isteyen milyonlarca kişi biletlerini aldı. Gözler çekilişin başlayacağı saate çevrildi. Peki Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi nereden ve nasıl takip edilir? İşte canlı takip ekranı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2025 09:19 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 09:20
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ ne zaman, saat kaçta? 2026 Milli Piyango çekilişi nereden izlenir?

Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi yaklaşırken heyecan giderek artıyor. Büyük ikramiyenin sahibini bulacağı çekilişe dair sonuçların açıklanma zamanı, bilet fiyatları ve kazanan numaraların nasıl sorgulanacağı yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sonuç sorgulama ekranı ve merak edilen detaylar…

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek. Çekiliş süreci saat 18.30'da küçük ikramiyelerin belirlenmesiyle başlayacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise 23.15'te yapılacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Henüz bilet almayanlar ve büyük ikramiye hayali kuranlar, bilet fiyatlarını araştırıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı biletlerinin çekiliş gününde saat 18.00'e kadar satışta kalması öngörülüyor. Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi için bilet fiyatları ise şu şekilde:

  • Çeyrek bilet: 200 TL
  • Yarım bilet: 400 TL
  • Tam bilet: 800 TL

ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN-NASIL ÖĞRENİLİR?

Çekiliş tamamlandıktan sonra kazanan numaralar, Milli Piyango'nun resmi web sitesi üzerinden açıklanacak. Bilet sahipleri, sonuç sorgulama ekranı üzerinden numaralarını girerek ikramiye kazanıp kazanmadığını kolayca kontrol edebilecek.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI

BÜYÜK İKRAMİYE REKOR SEVİYEDE

Milli Piyango'nun bu yılki Yılbaşı Özel Çekilişi için açıklanan büyük ikramiye tutarı 800 milyon TL oldu. Bu rekor ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğu açıklandı. Toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olarak duyuruldu. İşte Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu:

İkramiye Adedi

İkramiye miktarı (TL)

İkramiye tutarı (TL)

1

₺800.000.000

₺800.000.000

2

₺80.000.000

₺160.000.000

10

₺8.000.000

₺80.000.000

20

₺2.000.000

₺40.000.000

30

₺1.200.000

₺36.000.000

80

₺120.000

₺9.600.000

100

₺60.000

₺6.000.000

170

₺30.000

₺5.100.000

800

₺12.000

₺9.600.000

6.000

₺8.000

₺48.000.000

40.000

₺5.000

₺200.000.000

200.000

₺2.400

₺480.000.000

70.0.000

₺1.600

₺1.120.000.000

2.000.000

₺800

₺1.600.000.000

63 Tes. İkr.

₺800.000

₺50.400.000

Toplam İkramiye Adedi: 2.947.276

Toplam İkramiye Tutarı: ₺4.644.700.000
