MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ ne zaman, saat kaçta? 2026 Milli Piyango çekilişi nereden izlenir?

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi (A Haber)

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Henüz bilet almayanlar ve büyük ikramiye hayali kuranlar, bilet fiyatlarını araştırıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı biletlerinin çekiliş gününde saat 18.00'e kadar satışta kalması öngörülüyor. Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi için bilet fiyatları ise şu şekilde: