Viral
Galeri
Viral Liste
O saatten sonra ağzınıza lokma almayın: Daha iyi uyku için gece tüketilebilecek en sağlıklı atıştırmalıklar
O saatten sonra ağzınıza lokma almayın: Daha iyi uyku için gece tüketilebilecek en sağlıklı atıştırmalıklar
Gece aniden bastıran açlık, uyku düzenini bozarak sabah yorgun ve dikkatsiz hissetmenize yol açabiliyor. Ancak doğru seçilen hafif atıştırmalıklar hem tokluk hissini artırıyor hem de uyku kalitesini destekliyor. Peki derin ve dinlendirici bir uyku için gece hangi besinler tercih etmeli, hangilerinden uzak durmalı?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.12.2025 17:11