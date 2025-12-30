O saatten sonra ağzınıza lokma almayın: Daha iyi uyku için gece tüketilebilecek en sağlıklı atıştırmalıklar

Gece Atıştırırken Hangi Besinler Tercih Edilmeli?

Lif ve Bitkisel Besinler Tokluk Sağlıyor

Beslenme uzmanlarına göre lif içeriği yüksek yiyecekler, kan şekerini dengeleyerek gece boyunca tok kalmaya yardımcı oluyor. Diyetisyen Christina Manian, lifin bağırsak mikrobiyomunu desteklediğini ve bunun zihinsel ve fiziksel iyilik hali için kritik olduğunu vurguluyor. Meyveler, sebzeler, tam tahıllar ve kuruyemişler gece atıştırmalarında en sağlıklı tercihler arasında yer alıyor.