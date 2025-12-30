Viral Galeri Viral Liste O saatten sonra ağzınıza lokma almayın: Daha iyi uyku için gece tüketilebilecek en sağlıklı atıştırmalıklar

O saatten sonra ağzınıza lokma almayın: Daha iyi uyku için gece tüketilebilecek en sağlıklı atıştırmalıklar

Gece aniden bastıran açlık, uyku düzenini bozarak sabah yorgun ve dikkatsiz hissetmenize yol açabiliyor. Ancak doğru seçilen hafif atıştırmalıklar hem tokluk hissini artırıyor hem de uyku kalitesini destekliyor. Peki derin ve dinlendirici bir uyku için gece hangi besinler tercih etmeli, hangilerinden uzak durmalı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.12.2025 17:11
Daha iyi uyku için gece tüketilebilecek en sağlıklı atıştırmalıklar

Akşam yemeği ile uyku arasında geçen saatlerde açlık hissi oldukça yaygın. Ancak yanlış yiyecek seçimleri, sindirimi zorlaştırarak uyku kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlara göre sorun atıştırmakta değil, önemli olan doğru besinleri tercih etmek. Peki gece atıştırırken hangi besinler tercih edilmeli? İşte beslenme uzmanlarının önerileri…

Daha iyi uyku için gece tüketilebilecek en sağlıklı atıştırmalıklar

Gece Atıştırırken Hangi Besinler Tercih Edilmeli?

Lif ve Bitkisel Besinler Tokluk Sağlıyor

Beslenme uzmanlarına göre lif içeriği yüksek yiyecekler, kan şekerini dengeleyerek gece boyunca tok kalmaya yardımcı oluyor. Diyetisyen Christina Manian, lifin bağırsak mikrobiyomunu desteklediğini ve bunun zihinsel ve fiziksel iyilik hali için kritik olduğunu vurguluyor. Meyveler, sebzeler, tam tahıllar ve kuruyemişler gece atıştırmalarında en sağlıklı tercihler arasında yer alıyor.

Daha iyi uyku için gece tüketilebilecek en sağlıklı atıştırmalıklar

Magnezyum Rahatlamayı Kolaylaştırıyor

Diyetisyen Bianca Tamburello, magnezyumun özellikle uyku kalitesi üzerinde olumlu etkileri olduğuna dikkat çekiyor. Kuruyemişler, tohumlar ve vişne suyu gibi besinlerin sinir sistemini rahatlatarak gevşemeyi desteklediğini belirten Tamburello, "Magnezyum, uyku kalitesini artırarak daha dinlenmiş hissetmenizi ve daha hızlı uykuya dalmanızı sağlayabilir" diyor.

Daha iyi uyku için gece tüketilebilecek en sağlıklı atıştırmalıklar

D Vitamini ve Omega-3 Uykuyu Destekliyor

Real Simple makalesine göre, D vitamini ve omega-3 yağ asitleri, uyku düzenlemesi üzerinde etkili olabilir. Somon, sardalya, yumurta ve zenginleştirilmiş süt ürünleri uzmanlar tarafından öneriliyor. Tamburello, bu besinlerin aynı zamanda kalp ve metabolizma sağlığını da desteklediğini vurguluyor.

Daha iyi uyku için gece tüketilebilecek en sağlıklı atıştırmalıklar

Triptofan ve Melatonin İçeren Gıdalar

Triptofan, serotonin üretimini destekleyen bir amino asit. Hindi, yoğurt, süt ve balık gibi gıdalarda bulunan bu madde, vücudun doğal uyku hormonlarıyla birlikte daha rahat uykuya dalınmasına yardımcı oluyor. Melatonin açısından zengin ceviz, yulaf ve ekşi kiraz ise doğal uyku destekçileri arasında yer alıyor.

