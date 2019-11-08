Cumhurbaşkanı Erdoğan kararını verdi, önümüzdeki hafta Washington'da olacak.Peki, Trump'ın Erdoğan'a bir ay önce (8 Ekim) yaptığı davetin takvimiBu sorunun cevabı, sahada, 9 Ekim'de sergilenen kararlıkta. Erdoğan, Trump'ın davetini, Barış Pınarıolarak algılamış olmalı ki, ağırdan almayı seçti.Bu süre içinde degitti. TSK, YPG-PKK'yı sınırlarındanotuz kilometre öteye,ikmal kaynaklarından mahrumkalacağı "çöle" doğru sürdü...ABD ve ardından Rusya ile vardığı mutabakatlarla TSK'nın operasyon bölgesindekialdı...Şam'ın, Barış Pınarı Harekâtının bekleme sürecinde yaptığı, YPG'nin (SDG)karşılıyoruz" çıkışını da unutmayalım.Tüm bu süreç, kuşkusuz ki, Erdoğan'ın Washington'a eli daha güçlü gitmesini sağlayacak.

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Dış politikada buişlerken, iki liderinda yok değil!Öyle ki, ABD Başkanı Trump'ın "Önümüzdeki Çarşamba Erdoğan ile!" twitinden hemen sonra bile zirveyi engellemeye çalışanlar vardı.ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nden (demokrat) Senatör Bob Menendez'in Trump'a seslenişi bu nafile girişimlerin en dramatik örneği olsa gerek:"Size bu daveti iptal etmeniz konusunda..." ABD senatosundaki güvercin görünümlü şahin demokratların ısrarının nedenini biliyoruz.Askerlerinin Suriye'den çekmeyi hedefleyen ve günün sonundabakan Trump ile bölgeyi teröristlerden temizlemeye çalışan Erdoğan'ınbiliyorlar.Trump'ın attığı şu twit hala hafızlarında:"Pek çok kişiolduğunu unutmayaçok yatkın. Hatta TürklerF-35 savaş uçaklarımızın çelikiskeletini üretiyorlar. Türkiyeayrıcavebenim talebim üzerine RahipBrunson'ın sağlıklı şekilde gerigetirilmesinde yardımcı oldu."Evet, Orta Doğu'daObama dönemi politikalarınadönülmesini savunanlarbuİyi de bu ziyaret gündeme geldiği günden beri, içeride "diye "dostane" tavsiyelerde bulunanların derdi neydi sizce?Aralarındagibi muhaliflerinde olduğu isimlerin biranda aydınlanmasını neyeborçluyduk?Nasıl olmuştu da daha düne kadar meşruiyetini sorguladıklarıkabul eder hale gelmişlerdi?Hatırlıyorum da bu yurttan sesler korosu, iki liderin ilk buluşmalarından hemen yine aynı ezgiyi mırıldanıyordu...Neyse, "ters manyel" falan yine beceremediler.. Artık, önümüzdeki yine zirvelere bakacaklar.