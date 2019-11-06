15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra cezaevine girenvegeçtiğimiz gece tahliye edildiler.Ilıcak "FETÖ/PDY "örgütüne yardım" suçundan 8 yıl 9 ay, Altan isesuçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Sonmahkeme her ikisinin de tutuklu bulundukları süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi. Ayrıca davanın tutuksuz sanığıiçin dekararı çıktı.Mahkemeni kararını olumlu bulanlar da var. Ancak sosyal medyada tepkili olanların, sitem edenlerin daha fazla olduğu görülüyor.

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Dün tahliye haberlerini duyduğumda, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcakla yollarımızın basında kesiştiği dönemleri düşündüm.Altan'la. Dikkatli okurlarımız hatırlayacaklardır.Altan genel yayın yönetmenimken aramızda başlayan tartışma epeyce sürmüştü. O beniyanında durduğum içinsuçluyordu. Ben de onu bugün hala olduğu gibi,siyaset dışı vesayet odaklarınınVe daha da önemlisiGiderek bu tartışma büyüdü. Ve sonunda 25 yazar arkadaşımla birlikte, Neşe Düzel üzerinden'ı yönetmeye devam eden Altan'ın gazetesinden istifa ettik. Sonrasını biliyorsunuz...Gazete tamamen FETÖ'nün yayın organına döndü.Nazlı Hamımla iseberi farklı cephelerdeyiz.

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Tahliye kararlarını nasıl karşıladığımı bu süreçteki yazılarımdan tahmin ediyorsunuzdur...Bence. Geçmiş olsun.Evet, bir entelektüel için, yıllarca vesayet odaklarına karşı sivil siyaseti savunmuş, gençlere örnek olmuş gazeteciler için adlarınınIlıcak hata yaptığını söylüyor. Ahmet Altan ise ne yazık ki 15 Temmuz'a direnenleri suçlamaya devam ediyor...Amabunlar artık. İkiüçmüebbet hapis cezasına konu olacakşeyler hiç değil. Hesabını bu halka herkeskendisi verecek.Ayrıca bu kararın, darbeye bizzat iştirak eden askerlerin, siyasilerin, örgüte para veren işadamlarınınbir ortamda..."Cambaza bak" dercesine,tartışılması sakatlığına da son vereceğini umuyorum.Zira FETÖ'ye karşı davamız bu kadar basit değil. Kolay kolay da bitmeyecek.